Кюй Курмангазы "Адай" исполнили в Италии

Победой казахстанских исполнителей завершился 49-й традиционный международный конкурс аккордеонистов Premio citta di Kastelfidardo, передает корреспондент NUR.KZ.

Конкурс проходил в итальянском городе Кастельфидардо. В этом городе сосредоточены все основные фабрики по производству аккордеонов в Италии, представляющие известные мировые бренды. Среди них наиболее популярны Scandalli, Pigini, Bugari, Soprani и другие.

Конкурс в этом году завершился убедительной победой казахстанских исполнителей. Лауреатом главной номинации - приза города Кастельфидардо - стал известный казахстанский баянист Олжас Нурланов, выпускник РАМ имени Гнесиных.

Кроме того, первой премии в номинации World music был удостоен выпусник Казахской государственной консерватории имени Курмангазы Диас Елемес.

Примечательно, что его программа целиком состояла из аранжировок известных казахских кюев, среди которых - кюй великого Курмангазы "Адай" в обработке Анатолия Гайсина.

Диас Елемес исполнил его на заключительной церемонии награждения победителей в театре "Астра" в Кастельфидардо.