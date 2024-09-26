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Казахстанец соединил музыку и физику: в Европе выпустили книгу Рахата-Би Абдысагина

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Рахат-Би Абдысагин
Рахат-Би Абдысагин. Фото: из личного архива

Казахстанский музыкант Рахат-Би Абдысагин соединил музыку и физику, выпустив в Европе книгу, которую отметил Нобелевский лауреат, передает корреспондент NUR.KZ.

Известное международное академическое издательство Springer Nature выпустило новую книгу Рахат-Би Абдысагина под названием "Квантовая механика и авангардная музыка" ("Quantum Mechanics and Avant-Garde Music: Shadows of the Void"). Эта работа, написанная на английском языке, представляет собой итог многолетнего исследования, которое началось, когда автору было всего 12 лет.

Рахат-Би Абдысагин, выдающийся казахстанский композитор и пианист, уже зарекомендовал себя на мировой арене. Его произведения признаны шедеврами и включены во Всемирный фонд классической музыки.

Рахат-Би Абдысагин
Рахат-Би Абдысагин. Фото: из личного архива

В знак признания его вклада в науку и искусство Рахат-Би получил несколько приглашений на проведение презентации своей книги в ряде ведущих вузов Европы и Великобритании.

Среди них такие престижные учреждения, как Оксфорд, Кембридж, Лондонская школа экономики, университеты Амстердама и Германии. Эти приглашения подчеркивают высокий уровень его работ и привлекают внимание мирового академического и музыкального сообщества к Казахстану и его талантливой молодежи.

"Это особая честь и привилегия, что рецензии были написаны выдающимися личностями: лауреатом Нобелевской премии по физике 2004 года физиком Дэвидом Политцером, математиком, членом Королевского общества, автором многих бестселлеров Яном Стюартом и композитором Тристаном Мюралем - одним из создателей спектрального метода", - отметил автор.

Предисловие к книге написал Владко Ведрал, профессор Оксфордского университета, один из ведущих специалистов в области квантовой информации и теоретической физики. На сотни экземпляров книг уже был сделан предзаказ известными университетами мира, организациями в сфере квантовой физики.

"Квантовая механика и авангардная музыка"
"Квантовая механика и авангардная музыка". Фото: из личного архива

Также свой отзыв о книге оставил лауреат Нобелевской премии по физике 2004 года Дэвид Политцер.

"Этот захватывающий рассказ о появлении новых драматических идей и форм в музыке на протяжении столетий сопровождается захватывающими подробностями и анекдотами…", - отметил он.

Эта книга представляет собой важное достижение не только для самого автора, но и для всего Казахстана, демонстрируя потенциал молодых учёных и творческих личностей на мировой арене.

"Квантовая механика и авангардная музыка" предназначена для широкой аудитории: она понятна как специалистам, так и тем, кто не имеет формального образования в физике или музыке. Рахат-Би создал работу, которая служит мостом между наукой и искусством, делая сложные идеи доступными и увлекательными для всех, кто интересуется пересечением этих миров.

Springer Nature – одно из самых авторитетных издательств в мире академической литературы, особенно в области квантовой физики. Оно публиковало работы таких великих ученых, как Альберт Эйнштейн, Макс Планк, Вернер Гейзенберг и Вольфганг Паули, сыгравших ключевую роль в формировании Золотого века физики в XX веке.

Таким образом, публикация книги в этом издательстве является не только признанием высокого уровня научного исследования, но и значимым вкладом в продолжение академической традиции.

Книга доступна по всему миру от Северной Америки до Японии, от Скандинавии до Австралии. Найти ее можно в сетях книжных магазинов мира, как Amazon, Barnes & Noble, Waterstones, Blackwells, Hatchards, Foyles, Thalia, Hugendubel, Lehmanns, OrellFüssli, Saxo и других.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166319-kazahstanec-soedinil-muzyku-i-fiziku-v-evrope-vypustili-knigu-rahata-bi-abdysagina/

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