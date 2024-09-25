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Звуковой эффект, вспышка выстрела: алматинцев призвали не паниковать 26 сентября

Опубликовано:

Клубы черного дыма
Клубы дыма. Иллюстративное фото: pexels.com

Завтра, 26 сентября, в Алматы состоятся тактико-специальные учения. Будет использовано имитационное оборудование, в связи с чем граждан просили не пугаться, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

В Алматы 26 сентября будут проводиться тактико-специальные учения по территориальной обороне "Коргау-2024". В рамках мероприятия будет использовано имитационное оборудование для воспроизведения внешних признаков применения различных видов оружия (звуковой эффект, вспышка выстрела, клубящееся облако разрыва снаряда или мины, распыление смесей и аэрозолей)

Жителей и гостей города призвали не паниковать и доверять только официальным источникам информации.

Учения пройдут в Жетысуском районе, на территории ТЭЦ-1.

Отметим, согласно приказу МВД, тактико-специальные учения проводятся ежегодно:

  • территориального уровня - с территориальными формированиями гражданской защиты, отряды экстренного реагирования;
  • объектового уровня - с объектовыми формированиями гражданской защиты.

На тактико-специальных учениях создается обстановка, характерная для данного региона (области, города, объекта), требующая от руководства принятия своевременных и обоснованных решений на проведение аварийно-спасательных и неотложных работ, умелых действий формирований в различных условиях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2165710-zvukovoy-effekt-vspyshka-vystrela-almatincev-prizvali-ne-panikovat-26-sentyabrya/

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