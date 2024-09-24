"Cкорая" не смогла проехать из-за наносивших разметку на дороге рабочих в Караганде (видео)

В Караганде машина скорой помощи не смогла проехать из-за рабочих, наносивших разметку на дороге. Инцидент произошел на перекрестке улиц Гоголя и Нуркена Абдирова, передает ekaraganda.kz.

Водитель скорой помощи собирался выехать на малую дорогу проспекта Нуркена Абдирова, однако был вынужден остановиться из-за того, что на перекрестке рабочие наносили "вафельную" разметку. Несмотря на звуковые сигналы сирены, рабочие продолжали красить желтые полосы.

В отделе коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог Караганды сообщили, что на тот момент были альтернативные пути проезда.

"На пересечении улиц Гоголя и проспекта Абдирова проводились плановые работы по нанесению дорожной разметки холодным пластиком. После нанесения используемому материалу необходимо отстояться в течение 40 минут", — ответили в ведомстве.

В акимате пояснили, что улица Гоголя сегодня была закрыта для проезда, однако сам перекресток был открыт.

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