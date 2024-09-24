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Эзотерика

Сколько этнических казахов вернулось на историческую родину с 1991 года

Опубликовано:

Документ гражданина Республики Казахстан
Паспорт гражданина Республики Казахстан. Иллюстративное фото: Valeriia Mitriakova / Getty Images

В министерстве труда и соцзащиты населения рассказали о возвращении этнических казахов на историческую родину - опубликована статистика, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Минтруда.

Согласно опубликованным данным, в 2024 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 12 325 этнических казахов. Всего с 1991 года в Казахстан вернулись 1 млн 140,7 тыс. этнических казахов.

По информации ведомства, 45,6% кандасов, прибывших в Казахстан с начала 2024 года являются выходцами из КНР, 39,2% - из Узбекистана, 5,5% - из Туркменистана, 5,4% - из Монголии, 3,1% - из России и 1,2% приходится на другие страны.

По состоянию на 1 сентября 2024 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 58,2%, несовершеннолетние граждане - 32,4% и пенсионеры - 9,4%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17,8% имеют высшее образование, 24,2% среднее специальное образование, 54,4% общее среднее образование и 3,6% не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Отмечается, что для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская и Павлодарская области, а также ВКО и СКО.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 3 033 человека. По состоянию на 1 сентября 2024 года в регионы расселения переселено 2 127 кандасов.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тенге).

"Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,28 млн тенге на семью", - сообщили в Минтруда.

Как сообщается на официальном сайте "Электронного правительства", для получения статуса в общем порядке и статуса на основании согласия местного исполнительного органа на присвоение статуса кандаса через загранучреждения РК:

  • автобиография (в произвольной форме);
  • копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (при наличии), с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык (свидетельства о рождении, заграничный паспорт, удостоверение лица без гражданства или другие официальные документы специальных органов страны исхода этнических казахов подтверждающие национальность претендентов);
  • копии документов, устанавливающих соответствие заявителя условиям.

Документы предоставляются в подлинниках и копиях для сверки, после чего подлинники документов (за исключением автобиографии) возвращаются заявителю.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2165166-skolko-etnicheskih-kazahov-vernulos-na-istoricheskuyu-rodinu-s-1991-goda/

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