"Начинают прямо пялиться": алматинец рассказал о жизни с киберрукой

Максим Емец потерял руку более 20 лет назад. За это время он получил киберпротез и даже научился играть на гитаре. Своей историей он поделился с корреспондентом NUR.KZ.

Максим Емец - "пилот-испытатель" протезов. Киберрукой он научился играть на гитаре и даже исполнил рок-версию гимна Казахстана.

"Мне было 17 лет, когда я получил травму. Я учился на учителя химии. И как многие на курсе, увлекался пиротехникой. Растирал вещества, которые не стоило растирать. Однажды ступка взорвалась в руках. Ну, собственно, так пальцев и не стало. Сейчас мне 38 лет.

В первый год, когда я получил травму, я пытался ее прятать. И тогда я заметил, что, когда ты это прячешь, на тебя еще больше смотрят. Начинают прямо "пялиться", все хотят посмотреть, что ты прячешь вообще. Поняв это, я как-то перестал заморачиваться, стал так открыто ходить", - говорит Максим Емец.

Максим Емец. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Он добавляет, что окружающие жалели его. Но сам мужчина не собирался сдаваться.

"Более того, я 20 лет играл на гитаре одним пальцем - и все равно все говорят "круто". Со сцены сходишь, все говорят: "Очень здорово, ты молодец". Все же какая-то жалость в такие моменты проскакивала.

А вот последний год я учусь играть на гитаре с протезом - и что-то поменялось. То есть, когда люди видят, что ты с протезом играешь, уже по-другому воспринимают. Будто уже пожалеть себя не хочется", - делится он.

Максим Емец. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Технологический прогресс значительно улучшил качество жизни людей с протезами, позволяя им заниматься спортом, активно работать и выполнять бытовые задачи. Также важным является психологический аспект - использование протезов помогает человеку восстановить чувство независимости и социальной полноценности.

"Едешь в автобусе, за поручень держишься - на тебя все смотрят. Но это все равно приятное внимание, не жалость. Да, это самое главное, потому что это возвращает человеку самоуважение.

При этом тебе не хочется пожалеть себя, потому что ты, в общем-то, адаптированный, и все хорошо, ты веселый и довольный, и с жизнью все классно. Поэтому протез, конечно, добавляет ощущение какой-то уверенности в себе", - рассказывает Максим.

Каждая история использования протеза уникальна, но их объединяет стойкость и желание продолжать двигаться вперед, несмотря на трудности. В минувшую субботу в Алматы прошло мероприятие "День кибергероя", где собрались носители функциональных протезов. Среди них - и дети, чьи истории особенно трогательны.

Айдана Туракова с сыном. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Малыши с протезами - это настоящие герои. Они, несмотря на трудности, обладают невероятной силой духа и жаждой жизни. Каждый день для них - это новая возможность, новые достижения и маленькие победы. Мама одного из особенных детей поделилась с нами такой историей.

"Я пила антибиотики - и только потом узнала, что я беременна. Но внимание на это изначально не обратили, потому что на первом скрининге сказали, что все нормально. А уже на втором я заметила испуганный взгляд врача. Она спросила сколько у меня детей, я ответила, что двое, беременна третьим. Врач мне сообщила, что у ребенка нет правой кисти", - делится молодая женщина.

Она была в шоке, услышав эту новость о малыше, которого носит под своим сердцем. Женщина говорит, что долго не могла прийти в себя. Как оказалось, врачи отговаривали ее рожать, хотели прервать беременность. Однако смелая будущая мама не стала их слушать и верила в чудо.

"Оказывается, у меня образовались амниотические тяжи. Так бывает, когда у матери ослабленный иммунитет. Я сказала врачам, что из-за отсутствия одной руки беременность я прерывать не буду, потому что у него уже сердечко бьется и мозг работает.

Я вообще нисколько не жалею, что я его родила. Он у меня сейчас такой гиперактивный и умный, слава богу. Ему два с половиной года, на днях уже пойдет в детский сад. Сейчас хотим получить протез, чтобы ребенок мог чувствовать себя полноценным", - рассказала жительница Алматы Айдана Туракова.

Айдана Туракова. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Еще одной историей поделилась бабушка четырехлетней девочки по имени Элина, которая очень ждет новую руку в виде современного протеза.

"Ребенок родился полноценным, но с маленьким весом. Ее положили в больницу, когда ей было 18 дней. Там же малышке неправильно поставили капельницу, в подмышечную впадину. Из-за этого у нее нарушился кровоток. Только к вечеру ее осмотрел врач.

Сделали первичную операцию по восстановлению кровотока, но он так и не восстановился. Ребенок находился в реанимации в тяжелом состоянии. Через 4 дня нас вызвали и сказали, что у нее гангрена и нужно проводить ампутацию руки. Теперь хотим протезироваться", - поделилась Зухра Мусаева.

Протез. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Несмотря на свои ограничения, наши герои находят радость в каждом дне, наполняя жизнь яркими моментами. Их способность адаптироваться и преодолевать трудности вдохновляет всех, кто их окружает. Каждый из них - это герой, чей свет освещает путь для других.