Луну-гиганта засняли жители Астаны (фото, видео)

Жители Астаны запечатлели "гигантскую" Луну на фоне заката сегодня вечером, 17 сентября. Фото и видео появились в соцсетях. О редком явлении рассказывали ранее астрономы.

Фото и видео, снятые очевидцами, опубликовали в Instagram-профиле Astanovka98.

К слову, предстоящей ночью жителей планеты ожидают сразу три лунных явления - суперлуние, частичное затмение и "урожайная" Луна, передает сайт телеканала КТК.

Специалисты поясняют, что суперлуние - максимальное приближение Луны к нашей планете, она будет казаться ярче. Когда спутник Земли уйдет чуть в тень, проявится частичное затмение.

Однако казахстанцы не смогут полностью увидеть редкое явление, так как все это произойдет в половине восьмого утра по времени Астаны.