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Эзотерика

Луну-гиганта засняли жители Астаны (фото, видео)

Опубликовано:

Луна в Астане
Луна в Астане. Фото: instagram.com/astanovka98

Жители Астаны запечатлели "гигантскую" Луну на фоне заката сегодня вечером, 17 сентября. Фото и видео появились в соцсетях. О редком явлении рассказывали ранее астрономы.

Фото и видео, снятые очевидцами, опубликовали в Instagram-профиле Astanovka98.

К слову, предстоящей ночью жителей планеты ожидают сразу три лунных явления - суперлуние, частичное затмение и "урожайная" Луна, передает сайт телеканала КТК.

Специалисты поясняют, что суперлуние - максимальное приближение Луны к нашей планете, она будет казаться ярче. Когда спутник Земли уйдет чуть в тень, проявится частичное затмение.

Однако казахстанцы не смогут полностью увидеть редкое явление, так как все это произойдет в половине восьмого утра по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162580-lunu-giganta-zasnyali-zhiteli-astany-foto-video/

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