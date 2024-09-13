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Умерла казахстанская актриса Куляш Кажигалиева

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Куляш Кажигалиева
Куляш Кажигалиева. Фото: facebook/teatr.musrepov

О смерти заслуженной артистки, казахстанской актрисы Куляш Кажигалиевой сообщила пресс-служба Казахского государственного академического театра им. Г. Мусрепова, передает NUR.KZ.

Некролог опубликован в Facebook-профиле театра накануне.

"Ушла из жизни заслуженная артистка Республики Казахстан, актриса нашего театра Кажигалиева Куляш Сопкановна", - говорится в посте.

Свой трудовой путь Куляш Кажигалиева начала с 1969 года. Она известна ролями в ряде постановок: "Менің атым Қожа" - в роли Жанар, "Қызыл сұңқарлар"- в роли Маруар, "Қорқыттың көрі" - в роли Қамқа шеше, "Ыстықкөл трагедиясы" Ч. Айтматова в роли Кемпір, в "Хороший человек" Ә.Тарази в роли Балзии, в "Чайке" А.П.Чехова в роли Полины Андреевны.

Согласно информации на официальном сайте театра, Куляш Кажигалиева родилась 9 июня 1942 года в селе Акжар Алматинской области

В 1961-1967 годы получила специальность "Актриса" в государственном Институте искусств им. Курмангазы.

В 1967 году по направлению была принята на работу актрисой в Казахский государственный академический театр им. Г. Мусрепова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2160975-umerla-aktrisa-iz-filma-menya-zovut-kozha-kulyash-kazhigalieva/

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