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Мужчин унесло в море на резиновой лодке в Мангистау

Опубликовано:

Резиновая лодка на воде
Резиновая лодка на воде. Иллюстративное фото: pexels.com

В Мангистауской области едва не погибли двое мужчин – их унесло в море на резиновой лодке. На помощь туристам пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

О произошедшем сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС Казахстана.

Как рассказали в ведомстве, из-за сильного ветра казахстанцы не смогли выбраться на берег самостоятельно.

"Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС поспешили на помощь. Они нашли молодых людей доставили их на берег.

Состояние мужчин стабильное. В медицинской помощи они не нуждались", – говорится в сообщении министерства.

Напомним, в начале лета мы рассказывали о мужчине, которого унесло в Каспийское море на доске для серфинга. Его удалось спасти.

Позже сообщалось, что 10-летнего ребенка спасли на Каспии в Мангистауской области - его унесло в море на надувном круге.

Добавим, ранее в МЧС напомнили правила безопасности на воде:

  • не купаться в запрещенных для купания местах;
  • не нырять в воду с неизвестной глубиной;
  • не заплывать за буйки;
  • не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не подплывать к водным транспортам.

Спасатели призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2157939-muzhchin-uneslo-v-more-na-rezinovoy-lodke-v-mangistau/

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