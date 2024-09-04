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Эзотерика

"За жизнь вскрыл больше 5 тысяч тел": судмедэксперт по делу Бишимбаева рассказал о своей работе

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Эксперт
Тахир Халимназаров. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Восхитивший казахстанцев своим профессионализмом на суде над Бишимбаевым судмедэксперт Тахир Халимназаров поделился историями из своей практики с корреспондентом NUR.KZ.

Свой карьерный путь Тахир Халимназаров начал в 1991 году. После окончания учебы в медицинском вузе он устроился работать врачом в районной больнице, затем - патологоанатом, и уже потом стал судмедэкспертом. До 2017 года он занимал должность заместителя директора по экспертной работе.

Судебная медицина имеет несколько подразделений: экспертиза тел, живых лиц, химико-токсикологическая, гистологическая, лабораторная и биологическая, криминалистическая экспертизы. В ходе работы он курировал все подразделения.

Благодаря такому богатому опыту в своей сфере имя героя нашего интервью известно в широких кругах. Доказательством этому является большая очередь, которую мы наблюдали у кабинета Халимназарова.

Эксперт
Тахир Халимназаров. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Если эксперт допустит одну ошибку, то цепочка ошибок будет продолжаться, что приведет к неправильной квалификации преступления, впоследствии - к неверному решению суда. В моей практике было немало случаев, когда мы видели подобное.

Если независимые эксперты указывают на неточности в деле, назначается повторная экспертиза. Были случаи, когда благодаря моим заключениям ранее осужденные люди освобождались из мест лишения свободы. Так как когда-то они сели из-за некоторых упущений при проведении экспертизы", - рассказывает эксперт.

Специалист утверждает, что людям свойственно ошибаться. Поэтому законом и предусмотрено проведение повторных и дополнительных экспертиз. Он поделился несколькими подобными историями из своей практики.

"Человеку дали 8 лет за причинение тяжкого вреда здоровью по части 3 статьи 106. Ознакомившись с результатами первичной экспертизы, я нашел ряд упущений. Выяснилось, что преступление было неумышленным. Я обнаружил признаки наступления смерти по неосторожности. Погибший упал на бетон затылком. На тот момент осужденный провел в тюрьме целый год. После моих выводов Верховный суд его освободил", - повествует Халимназаров.

По его словам, вопросы и задачи, стоящие перед судмедэкспертизой очень важны, они играют значимую роль в правосудии. Любым преступлениям совершенным в отношении людей, выносятся приговоры только на основании экспертизы.

"Был еще один случай лет 10 назад, когда нескольких действующих сотрудников обвинили в заказном убийстве. Им дали по 14-15 лет заключения. По определенным обстоятельствам, спустя год после осуждения, была назначена повторная экспертиза, в которой участвовал и я. Я заметил факты подтасовки, инсценировки. В то время привлекли и потерпевшего, на которого покушались.

Эксперт
Тахир Халимназаров. Фото : NUR.KZ/Владимир Третьяков

Наше заключение во внимание не взяли. Прошли годы - мне сообщили, что нужно явиться в суд. В процессе я защищал ранее выданную экспертизу. В итоге суд вынес оправдательный приговор всем осужденным. Ошибки бывают, но чтобы свести их к минимальным последствиям, должны быть приняты взвешенные решения. Мы только за объективность и работу в рамках закона", - поделился герой интервью.

Бытует мнение, что частные судмедэксперты работают в чью-то пользу в суде. Однако это заблуждение, утверждает Халимназаров.

По словам эксперта, государственные и частные судмедэксперты руководствуются одними и теми же требованиями закона, методиками и правилами производства судебных экспертиз. К тому же, одинаково несут уголовную ответственность за дачу заведомо ложных заключений.

На вопрос об уровне преступности в Алматы Халимназаров отвечает, что криминал был всегда. Отличие в том, что сейчас заказных убийств как в 90-х он не встречает.

"Я застал те времена, когда в конфликтах между группировками от огнестрельных ранений умирали молодые здоровые спортсмены. Сейчас очень много семейно-бытовых убийств. А в развлекательных местах люди в состоянии алкогольного опьянения убивают друг друга.

Приходят и избитые своими мужьями молодые девушки. Заступиться за них некому. Смотря на них, хочется рыдать. Только закон способен их защитить. Сейчас мы еще не видим изменения после принятия закона о бытовом насилии. Статистика покажет ее эффективность только через некоторое время", - делится специалист судебной экспертизы.

Дела поступают от адвокатов, следователей, дознавателей и потерпевших. В день проводятся около 5-6 приемов по различным обращениям. Как утверждает эксперт, 90% преступлений совершаются под влиянием алкоголя или наркотиков.

"Сейчас мы боремся с последствиями употребления алкоголя и наркотиков. Употребив алкоголь, человек теряет свой человеческий облик. Он не дает оценку своим действиям и впоследствии нарушает закон", - рассказывает герой нашего интервью.

Самое важное в работе экспертизы - тщательное изучение каждой детали, чтобы в дальнейшем органы следствия и суд приняли верное решение.

С телом судмедэксперт работает около 5-6 часов. После установления причины насильственной смерти, судмедэксперт дает оценку степени тяжести телесно-физических повреждений и их связи с наступлением смерти.

Эксперт
Тахир Халимназаров. Фото : NUR.KZ/Владимир Третьяков

Каждую травму он должен изложить на бумаге, изучить механизм повреждения и к каким последствиям они привели. Затем, взяв анализы, направить их в лабораторное подразделение для дальнейшей работы.

"Детей убивают. За последнее время я участвовал в двух экспертизах по убийствам детей. Отец забил 4-летнего ребенка до смерти, другого - отчим. За свою жизнь я вскрыл больше 5 тысяч тел, но, при на тело малыша невозможно взглянуть без слез. Насилуют маленьких девочек. Это ненормально, необходимо с этим бороться", - рассказал Тахир Халимназаров.

Он убежден: должно быть честное, объективное расследование по всем делам, без исключения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2156718-za-zhizn-vskryl-bolshe-5-tysyach-tel-sudmedekspert-po-delu-bishimbaeva-rasskazal-o-svoey-rabote/

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