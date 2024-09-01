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Движение на участке Кульджинского тракта перекроют на ночь в Алматы

Опубликовано:

Ремонт улицы
Ремонтные работы. Иллюстративное фото: unkas_photo / Getty Images

В Алматы на ночь перекроют движение на реконструируемом участке Кульджинского тракта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

В связи с реконструкцией участка Кульджинского тракта вводятся временные ограничения движения, предупредили в ведомстве.

"Так, с 00:00 до 06:00 02 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Бухтарминской до проспекта Рыскулова. Объезд будет обеспечен в северном направлении по улицам Бухтарминской и Майлина. В южном - по ул. Бухтарминской, Талгарский тракт, в восточном направлении - пр. Рыскулова", - сообщили в акимате.

Отметим, что до 15 сентября в Алматы закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома №15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Еще до 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155746-dvizhenie-na-uchastke-kuldzhinskogo-trakta-perekroyut-na-noch-v-almaty/

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