Движение на участке Кульджинского тракта перекроют на ночь в Алматы

В Алматы на ночь перекроют движение на реконструируемом участке Кульджинского тракта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

В связи с реконструкцией участка Кульджинского тракта вводятся временные ограничения движения, предупредили в ведомстве.

"Так, с 00:00 до 06:00 02 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Бухтарминской до проспекта Рыскулова. Объезд будет обеспечен в северном направлении по улицам Бухтарминской и Майлина. В южном - по ул. Бухтарминской, Талгарский тракт, в восточном направлении - пр. Рыскулова", - сообщили в акимате.

Отметим, что до 15 сентября в Алматы закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома №15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Еще до 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.