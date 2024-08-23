Свыше 600 тысяч яиц вернули из Кыргызстана обратно в Казахстан

Свыше 600 тыс. куриных яиц незаконно провезли из Казахстана в Кыргызстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

В Кыргызстане инспекторы пограничного ветеринарного контрольно-пропускного пункта "Ак-Тилек" установили, что из Казахстана на территорию страны незаконно ввезли 626 400 куриных яиц, сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что постановлением кабмина КР от 6 июня в стране было введено временное ограничение на ввоз куриных яиц.

"Инспекторами был составлен соответствующий акт возврата, и груз был возвращен обратно в Республику Казахстан через пункт контроля "Ак-Тилек", - гласит сообщение.