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Эзотерика

Свыше 600 тысяч яиц вернули из Кыргызстана обратно в Казахстан

Опубликовано:

Яйца
Яйца. Иллюстративное фото: Guido Mieth/Getty Images

Свыше 600 тыс. куриных яиц незаконно провезли из Казахстана в Кыргызстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

В Кыргызстане инспекторы пограничного ветеринарного контрольно-пропускного пункта "Ак-Тилек" установили, что из Казахстана на территорию страны незаконно ввезли 626 400 куриных яиц, сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что постановлением кабмина КР от 6 июня в стране было введено временное ограничение на ввоз куриных яиц.

"Инспекторами был составлен соответствующий акт возврата, и груз был возвращен обратно в Республику Казахстан через пункт контроля "Ак-Тилек", - гласит сообщение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152353-svyshe-600-tysyach-yaic-vernuli-iz-kyrgyzstana-obratno-v-kazahstan/

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