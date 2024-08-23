Свыше 600 тысяч яиц вернули из Кыргызстана обратно в Казахстан
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Свыше 600 тыс. куриных яиц незаконно провезли из Казахстана в Кыргызстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.
В Кыргызстане инспекторы пограничного ветеринарного контрольно-пропускного пункта "Ак-Тилек" установили, что из Казахстана на территорию страны незаконно ввезли 626 400 куриных яиц, сообщается на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что постановлением кабмина КР от 6 июня в стране было введено временное ограничение на ввоз куриных яиц.
"Инспекторами был составлен соответствующий акт возврата, и груз был возвращен обратно в Республику Казахстан через пункт контроля "Ак-Тилек", - гласит сообщение.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152353-svyshe-600-tysyach-yaic-vernuli-iz-kyrgyzstana-obratno-v-kazahstan/