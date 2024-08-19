Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Павлодарка, ходившая 2 года в памперсах, отсудила почти 4 млн тенге

Опубликовано:

Земфира Стыкова
Земфира Стыкова. Фото: NUR.KZ

Жительница Павлодара отсудила почти 4 млн тенге у городской больницы №3. По ее словам, после перенесенной операции ей пришлось два года пользоваться памперсами, передает корреспондент NUR.KZ.

Павлодарка Земфира Стыкова через суд потребовала от медицинского учреждения в общей сложности 7 млн тенге. В их числе компенсация за моральный вред и потерянный заработок.

Иск женщины рассмотрели за несколько заседаний. Выслушав все стороны, суд пришел к выводу, что вина больницы в ухудшении здоровья женщины есть.

"Взыскать с коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Павлодарская городская больница №3" Управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области в пользу Стыковой Земфиры Газизовны компенсацию морального вреда в размере 1 500 000 тенге. Сумму утраченного заработка в размере 2 299 026 тенге", - огласила решение судья Павлодарского городского суда.

Она отметила, что установлена причинно-следственная связь между операцией на миому матки, проведенной в городской больнице №3, и последовавшими другими операциями.

Потерпевшая намерена направить деньги на свое лечение.

"Из-за постоянных анестезий, это эпидуральная анестезия была, у меня начал позвоночник рассыпаться. Ну и урологически надо восстанавливаться, потому что, возможно, еще одна операция будет, чтобы подтянуть там все, сделать хорошо", - рассказала Земфира Стыкова.

Решение суда не вступило в законную силу. Пока у сторон еще есть время обжаловать его.

Напомним, павлодарка два года ходила в памперсах после операции, сделанной ей в марте 2021 года. У женщины образовался свищ в мочевом пузыре, из-за чего ей потребовались еще 5 хирургических вмешательств. При этом полицейские заведенное уголовное дело закрыли и рекомендовали решать вопрос в гражданском порядке.

Также в Актюбинской области больницу обязали выплатить 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда в пользу ребенка, ставшего инвалидом. Как установил суд, при правильной терапии можно было бы избежать или минимизировать ущерб для здоровья.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150436-pavlodarka-hodivshaya-2-goda-v-pampersah-otsudila-pochti-4-mln-tenge/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie