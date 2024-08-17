Руководителя отдела акимата Актау привлекли к ответственности за небезопасные дороги

Прокуратурой города Актау была проанализирована деятельность государственных органов по обеспечению дорожной безопасности, перелает NUR.KZ со ссылкой на надзорное ведомство региона.

Анализ показал неисполнение акиматом предписаний органов полиции, касающихся установки и замены дорожных знаков и пешеходных переходов на важных участках дорог вдоль школ и детских садов.

"После вмешательства прокуратуры дополнительно установлены 150 новых и обновлены более 280 дорожных знаков, окрашены 17 горизонтальных разметок дорог, в том числе прилегающих к образовательным учреждениям. Данные меры позволят значительно повысить безопасность на дорогах и снизить травматизм среди детей", - отметили в прокуратуре.

По акту прокурорского надзора руководитель городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог привлечен к административной ответственности.

Отметим, согласно данным на сайте правовой статистики, за 7 месяцев 2024 года по Казахстану зарегистрировано 12676 ДТП, что на 86,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (6792). Число погибших в них составило 1254 человека.