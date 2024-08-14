Целую аллею молодых деревьев сломали в Алматы неизвестные

Десятки молодых деревьев сломали неизвестные на аллее возле озера Сайран в Алматы - нанесен ущерб на сумму свыше миллиона тенге, передает "Первый канал "Евразия".

Сломанные молодые деревья обнаружили алматинцы накануне утром, 13 августа. Эти деревья были высажены в 2022 году, прижились и начали активно расти, однако неизвестные превратили их в колышки.

Местные жители возмущенны поступком вандалов - считают, что виновных нужно наказать.

По информации корреспондентов телеканала, всего было сломано 36 саженцев. Экологи акимата пришли к выводу, что это мог сделать взрослый человек с сильными руками.

Подчеркивается, что деревья сломали на том участке аллеи, где с двух сторон по краям ограничен обзор видеокамер.

Нарушителям грозит штраф в размере 111 тыс. тенге, также их обяжут посадить новые деревья.

Экологи акимата отметили, что деревья высадили два года назад, все это время за ними ухаживали, обслуживали - ущерб от действий вандалов составил более миллиона тенге.

Также в районном акимате отметили, что больше всех пострадала обслуживающая компания - осенью заканчивается договор между сторонами, и они должны отчитаться перед акиматом за каждое высаженное дерево, а также высадить недостающие.