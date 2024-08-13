Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Юбка ниже колен и одежда, закрывающая декольте": петицию по школьной форме запустили казахстанцы

Опубликовано:

Школьница надевает форму
Школьница. Иллюстративное фото: Peter Muller/Getty Images

На сайте ePetition появилось обращение, в котором предлагается на законодательном уровне включить требование по длине юбок для старшеклассниц в казахстанских школах, передает NUR.KZ.

В тексте петиции приводится ряд законов РК касательно образования детей в Казахстане. Также автор напомнил, что ношение религиозной формы в школе запрещено.

В обращении говорится, что некоторые граждане часто критикуют запрет религиозной одежды и при этом утверждают, что ношение "неприличной одежды поощряется".

"С целью предотвращения подобных манипуляций предлагается внести дополнения к требованиям к обязательной школьной форме, которая включала бы уточнения некоторых аспектов одежды для обучающихся старших классов.

По аналогии с требованиями, регулирующими длину брюк для мальчиков и девочек, которые предписывают надевание брюк, закрывающих щиколотки ног, предлагается включить требование по длине юбок, которые были бы ниже колен и верхнюю одежду, закрывающую декольте.

Принятие предлагаемых дополнений способствует предотвращению множества манипуляций, дестабилизирующих общество. В результате можно будет поставить точку в споре по поводу обязательной школьной формы, укрепить светские устои и исключить голословные обвинения", - гласит текст петиции.

Недавно на сайте ePetition появились петиции о запрете аренды электросамокатов в Казахстане, а также онлайн-кредитов.

К слову, сайт для онлайн-петиций был запущен в нашей стране в апреле.

Законы о петициях в Казахстане

Ввести институт петиций в Казахстане, который устанавливает особый порядок ее подачи и рассмотрения, планировали еще с 2022 года.

В декабре 2022 года в МИОР (в сентябре 2023 полномочия переданы Министерству культуры и информации) пояснили, что теперь, согласно законопроекту "Об общественном контроле", государственные учреждения, соответствующие структуры будут обязаны ответить на петиции.

Кроме того, в населенных пунктах, где отсутствует интернет, возможно, будут предоставлять петиции через местные акиматы, ЦОНы и "Казпочту".

В сентябре сенаторы в двух чтениях одобрили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур" и направили его на подпись президенту.

Наряду с этим стало известно, что казахстанцы при помощи петиций не смогут требовать отставки того или иного министра, или акима.

Оба закона подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2148441-yubka-nizhe-kolen-i-odezhda-zakryvayushchaya-dekolte-peticiyu-po-shkolnoy-forme-zapustili-kazahstancy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie