"Юбка ниже колен и одежда, закрывающая декольте": петицию по школьной форме запустили казахстанцы

На сайте ePetition появилось обращение, в котором предлагается на законодательном уровне включить требование по длине юбок для старшеклассниц в казахстанских школах, передает NUR.KZ.

В тексте петиции приводится ряд законов РК касательно образования детей в Казахстане. Также автор напомнил, что ношение религиозной формы в школе запрещено.

В обращении говорится, что некоторые граждане часто критикуют запрет религиозной одежды и при этом утверждают, что ношение "неприличной одежды поощряется".

"С целью предотвращения подобных манипуляций предлагается внести дополнения к требованиям к обязательной школьной форме, которая включала бы уточнения некоторых аспектов одежды для обучающихся старших классов.

По аналогии с требованиями, регулирующими длину брюк для мальчиков и девочек, которые предписывают надевание брюк, закрывающих щиколотки ног, предлагается включить требование по длине юбок, которые были бы ниже колен и верхнюю одежду, закрывающую декольте.

Принятие предлагаемых дополнений способствует предотвращению множества манипуляций, дестабилизирующих общество. В результате можно будет поставить точку в споре по поводу обязательной школьной формы, укрепить светские устои и исключить голословные обвинения", - гласит текст петиции.

Недавно на сайте ePetition появились петиции о запрете аренды электросамокатов в Казахстане, а также онлайн-кредитов.

К слову, сайт для онлайн-петиций был запущен в нашей стране в апреле.

Законы о петициях в Казахстане

Ввести институт петиций в Казахстане, который устанавливает особый порядок ее подачи и рассмотрения, планировали еще с 2022 года.

В декабре 2022 года в МИОР (в сентябре 2023 полномочия переданы Министерству культуры и информации) пояснили, что теперь, согласно законопроекту "Об общественном контроле", государственные учреждения, соответствующие структуры будут обязаны ответить на петиции.

Кроме того, в населенных пунктах, где отсутствует интернет, возможно, будут предоставлять петиции через местные акиматы, ЦОНы и "Казпочту".

В сентябре сенаторы в двух чтениях одобрили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур" и направили его на подпись президенту.

Наряду с этим стало известно, что казахстанцы при помощи петиций не смогут требовать отставки того или иного министра, или акима.

Оба закона подписал президент Касым-Жомарт Токаев.