Балаева высказала позицию Минкультуры касательно петиции против пропаганды ЛГБТ

Министр культуры и информации РК Аида Балаева озвучила позицию ведомства по петиции о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Видеопост опубликован в Facebook, передает NUR.KZ.

Министр Аида Балаева сообщила, что 10 июня на рассмотрение Министерства культуры и информации поступила петиция о полном запрете открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ и призывом защитить и оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования нетрадиционных сексуальных отношений.

"Данный вопрос вызвал широкий общественный отклик и активные обсуждения, поскольку сегодня правам человека уделяется большое внимание со стороны государства и казахстанцы активно участвуют в обсуждениях общественно-важных тем и формировании государственной политики. В рамках президентских реформ в Казахстане создаются все необходимые законодательные условия для демократического развития, защиты прав человека и укрепления верховенства закона, одним из которых является институт петиций", - отмечается в посте.

Казахстан, по словам министра, в соответствии с нормами Конституции и международными обязательствами реализует политику недискриминации, в основе которой лежит задача обеспечить устойчивость соблюдения конституционных гарантий, терпимости и неконфликтности в обществе.

Поэтому в обсуждении важной для общества петиции приняло участие большое количество казахстанцев. Однако мнения по поставленным вопросам разделились.

Сообщается, что в состав рабочей группы вошло 45 человек - это представители заинтересованных государственных органов, депутаты парламента РК, общественные объединения, эксперты и все заинтересованные стороны.

Во время проведения двух заседаний Рабочей группы и широких экспертных обсуждений была проделана масштабная работа по анализу поступивших к петиции комментариев, дан сравнительно-правовой анализ национальных и международных нормативных правовых актов, изучен международный опыт регулирования поднимаемых в петиции вопросов, проведены консультации с ведущими национальными научно-исследовательскими организациями и экспертами.

"Учтен весь спектр мнений, предложений и аргументов, научно-исследовательских материалов и обращений по предмету петиции, представленных международными и казахстанскими неправительственными организациями.

Тем не менее, данной работы недостаточно для окончательного принятия решения по петиции. Исследования и обсуждения показали, что в настоящий момент мы должны продолжить масштабную работу в этом направлении, досконально изучить вопрос, выработать реальные механизмы его регулирования. Для этого требуется время.

Однако позиция Министерства культуры и информации - частично поддержать петицию в части защиты прав и обеспечения безопасности несовершеннолетних. На фоне роста преступлений против половой неприкосновенности детей, требование "защитить, оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования сексуальных отношений, включая нетрадиционные" является актуальным и необходимым", - считает Аида Балаева.

Министр Балаева считает важным, чтобы казахстанские дети взрослели и развивались в безопасном информационном пространстве.

"Наш поколенческий долг - дать им правильные духовно-нравственные ориентиры, культивировать в них традиционные семейные ценности, создать условия для приверженности национальному культурному наследию и сохранению своего генетического кода", - подытожила она в своем видеопосте.