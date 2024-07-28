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В никабах и с "оружием": девушки напугали жителей Актау

Опубликовано:

Полицейская машина
Полиция. Иллюстративное фото: polisia.kz

Девушки в никабах и с "оружием" напугали жителей Актау. Как оказалось они снимали видео для TikTok - их родителей привлекли к ответственности, передает издание "Лада".

В редакцию обратилась горожанка, которая рассказала, что 26 июля она пешком возвращалась с супругом из кафе домой. Внезапно они увидели, как две девушки в никабах и с "автоматами" в руках.

По словам читательницы, девушки "стреляли" из автоматов и смеялись. Позже она предположила, что автоматы игрушечные, услышав звуки, которые они издают.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области разорались с произошедшим. Как оказалось, в поле зрения правоохранителей попало видео из Tik-Tok, на котором две девушки ходили по улицам города с игрушечными автоматами. Их личности удалось установить.

"В ходе проведения проверочных мероприятий лица, причастные к данному происшествию, были задержаны и доставлены в полицию. Так, 15-летняя жительница Актау 26 июля примерно в 22:30 часов встретилась со своей 17-летней подругой, после чего ради развлечения они купили в парке "Акбота" игрушечные автоматы. Для составления видеоконтента сняли себя на видео, которое после загрузили в социальную сеть TikTok, - сообщили в полиции.

В ДП сообщили, что к ответственности привлекли родителей девушек.

"Законные представители подростков были привлечены к административной ответственности по фактам нахождения в ночное время несовершеннолетних вне жилища без сопровождения законных представителей, а также за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Проведена профилактическая беседа, девушки поставлены на профилактический учет", - сообщили в ведомстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2140872-v-hidzhabah-i-s-oruzhiem-devushki-napugali-zhiteley-aktau/

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