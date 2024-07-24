Сельхозперепись проведут в 2024 году в Казахстане

На брифинге в Бюро нацстатистики сегодня сообщили о предстоящей пилотной переписи в Казахстане - она охватит сферу сельского хозяйства, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили в БНС, пилотная сельхозперепись пройдет с 20 августа по 30 сентября 2024 года в 54-х населенных пунктах - как сельской, так и городской местности.

"Пилотная сельхозперепись является важным этапом подготовки к основной сельскохозяйственной переписи 2025-го года, которая позволит нам убедиться в правильности выбранной методологии и готовности информационных систем", - отметила замруководителя Бюро нацстатистики Әсел Шауенова.

Цель переписи - получении актуальных данных о структуре и состоянии сельскохозяйственного сектора. Субъектами сельхоз переписи станут юридические лица и их структурные подразделения, субъекты индивидуального предпринимательства, включая крестьянские или фермерские хозяйства, а также домашние хозяйства, осуществляющие сельхоз деятельность.

В Бюро добавили, что с помощью переписи собираются актуализировать данные о земельных и посевных площадях, поголовью сельскохозяйственных животных и птиц, сельскохозяйственной технике, оборудованию и инфраструктуры.

Отмечается, что данные, собранные в ходе переписи, разглашаться не будут.

На официальном сайте правительства Казахстана говорится, что сельскохозяйственные переписи проводятся для качества и объективности статистической информации о состоянии аграрного сектора каждые 5-10 лет. В Казахстане первая такая национальная перепись прошла в 2006-2007 годы.

Напомним, в прошлом году Бюро национальной статистики приступило к публикации окончательных итогов "Переписи населения 2021 года". Всего было обнародовано 9 сборников по различным направлениям, включая "Население Республики Казахстан", "Национальный состав, вероисповедание и владение языками в РК", "Образование в РК" и так далее.