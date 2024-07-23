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Восстановление после паводков: какая работа проводится в Костанайской области

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Последствия паводков
Восстановленный после паводка дом: фото с места происшествия

В Костанайской области ведется работа по восстановлению домов после паводков, а также строительству и новых. Пострадало свыше тысячи домов.

Всего по Костанайской области пострадало 1 283 дома, из них 468 домов не подлежат восстановлению (153 – строительство, 315 – приобретение), и требуется ремонт 815-ти домов.

На сегодняшний день приобретено 315 квартир для пострадавших или 100% от необходимого количества. Ведется строительство 153 жилых домов.

Так, в микрорайоне Кунай в Костанае полностью завершено строительство 14 домов. Ко всем домам подведено центральное водоснабжение и канализация, также дома полностью газифицированы.

Последствия паводков
Последствия паводков: фото с места происшествия

В селе Алтынсарино Костанайского района завершилось строительство 21-го дома, что составляет 100% от плана.

В селе Тауш Джангельдинского района завершено строительство 22 домов, ведутся работы по благоустройству территории и асфальтированию. Также до конца июля завершится строительство еще 46-ти домов в Джангельдинском и Амангельдинском районах.

Завершение 50-квартирного пятиэтажного дома в Аркалыке планируется до 25 сентября.

Ведется работа и по восстановлению автомобильных дорог в регионе. Всего во время паводков было повреждено 57 участков дорог. На 13-ти участках дорог работы завершены в полном объеме, по 25-ти работы будут завершены до 1 сентября текущего года.

На эти цели из резерва правительства выделено 2,6 млрд. тенге.

Сейчас в Костанайской обалсти также ведется работа по восстановлению коммунальной инфраструктуры. Здесь пострадало 37 населенных пунктов: было разрушено 1 073 опоры, в том числе 136 – высоковольтные.

Во всех населенных пунктах уже возобновлено электроснабжение. Из резерва правительства также выделено 1,4 млрд тенге на восстановление электроснабжения области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2138691-vosstanovlenie-posle-pavodkov-kakaya-rabota-provoditsya-v-kostanayskoy-oblasti/

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