Девочка расстроилась, что мать не купила ей телефон, и ушла из дома в Туркестане

В Туркестанской области 13-летняя девочка ушла из дома и ночевала у подруг из-за того, что мать не купила ей телефон, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, около 19 часов вечера в управление полиции Туркестана с заявлением обратилась местная жительница.

По словам женщины, около 12 часов дня ее 13-летняя дочь вышла из дома и пропала. Мать несовершеннолетней после безуспешных самостоятельных поисков обратилась за помощью к сотрудникам полиции.

Получив информацию, стражи порядка сразу же приступили к розыску пропавшего подростка. Они проверили места, куда могла пойти девочка, и опросили ее близких друзей и родных.

В результате местонахождение подростка было установлено в течение суток. Школьницу нашли в парке, где она гуляла с друзьями.

"При проверке молодая девушка пояснила, что ушла из дома, расстроившись из-за того, что мама не купила ей сотовый телефон. Выяснилось, что она ночевала у своих подруг", - рассказали в ДП Туркестанской области.

Девочку передали матери. Женщина поблагодарила полицейских, принявших участие в поисках дочери. Также с ушедшей из дома несовершеннолетней и ее матерью правоохранители провели профилактическую беседу.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. Там обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.