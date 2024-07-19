Девочка расстроилась, что мать не купила ей телефон, и ушла из дома в Туркестане
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В Туркестанской области 13-летняя девочка ушла из дома и ночевала у подруг из-за того, что мать не купила ей телефон, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, около 19 часов вечера в управление полиции Туркестана с заявлением обратилась местная жительница.
По словам женщины, около 12 часов дня ее 13-летняя дочь вышла из дома и пропала. Мать несовершеннолетней после безуспешных самостоятельных поисков обратилась за помощью к сотрудникам полиции.
Получив информацию, стражи порядка сразу же приступили к розыску пропавшего подростка. Они проверили места, куда могла пойти девочка, и опросили ее близких друзей и родных.
В результате местонахождение подростка было установлено в течение суток. Школьницу нашли в парке, где она гуляла с друзьями.
"При проверке молодая девушка пояснила, что ушла из дома, расстроившись из-за того, что мама не купила ей сотовый телефон. Выяснилось, что она ночевала у своих подруг", - рассказали в ДП Туркестанской области.
Девочку передали матери. Женщина поблагодарила полицейских, принявших участие в поисках дочери. Также с ушедшей из дома несовершеннолетней и ее матерью правоохранители провели профилактическую беседу.
Что делать, если пропал человек
На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. Там обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2136975-devochka-rasstroilas-chto-mat-ne-kupila-ey-telefon-i-ushla-iz-doma-v-turkestane/