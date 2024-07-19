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Пожизненную стипендию хотят платить академикам наук Казахстана на пенсии

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Мужчина указывает пальцем на схему
Мужчина. Иллюстративное фото: Westend61 / Getty Images

Пожизненную стипендию хотят выплачивать академикам наук РК при достижении пенсионного возраста. Обсуждение проекта постановления продлится до 2 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на "Открытые НПА".

Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте 19 июля. Его публичное обсуждение продлится до 2 августа.

Так, документ постановляет "установить размер и утвердить правила выплаты ежемесячной пожизненной стипендии академику наук РК, достигшему пенсионного возраста, в размере 60 месячных расчетных показателей", то есть 221,5 тыс. тенге.

При этом постановление вводится в действие с 1 сентября этого года.

Согласно опубликованным правилам, академик, претендующий на получение стипендии, предъявляет в НАН следующие документы:

  • заявление на выплату стипендии в произвольной форме;
  • документ, подтверждающий статус академика НАН (выписка из протокола заседания НАН о присвоении статуса академика НАН);
  • документ, подтверждающий гражданство Казахстана (копия удостоверения личности или паспорта гражданина РК);
  • справку с банка о наличии счета по форме, определяемой банком второго уровня.

НАН в течение трех рабочих дней с момента подачи претендентом документов направляет их в уполномоченный орган для рассмотрения. Последний в течение трех рабочих дней рассматривает заявление, одобряет либо отклоняет его.

При этом выплата стипендии прекращается в случаях:

  • смерти академика НАН (справка/свидетельство о смерти);
  • признания академика НАН безвестно отсутствующим или объявления его умершим (судебный акт);
  • выведения из состава НАН (выписка из протокола заседания президиума НАН);
  • прекращения гражданства РК.

Отметим, на официальном сайте Национальной академии наук РК говорится, что академия - республиканское общественное объединение, в состав которого входит наиболее передовая часть ученых Казахстана - действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов академии.

Если быть точнее: 222 члена (148 академиков и 74 членов-корреспондентов), 17 иностранных и 110 почетных членов, 41 коллективный член и 23 профессора.

Сама Академия наук КазССР была создана 1 июня 1946 года и стала главным штабом науки республики, координатором научно-исследовательских работ в Казахстане.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством, пенсионный возраст для мужчин наступает в 63 года, для женщин на текущий момент - в 61 год, говорится на сайте "Электронного правительства".

С 2023 по 2028 год пенсионный возраст женщин не будет меняться и составит 61 год. Максимальный уровень пенсионного возраста - 63 года - начнет действовать с 2031 года.

При этом некоторые казахстанцы могут выйти на пенсию раньше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2136834-pozhiznennuyu-stipendiyu-budut-platit-akademikam-nauk-kazahstana-na-pensii/

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