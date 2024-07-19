Еще один важный документ перейдет в электронный формат в Казахстане

Паспорт здоровья ребенка переводится в электронный формат в Казахстане - об этом сообщили в министерстве здравоохранения, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

В рамках работы по цифровизации медицинских услуг разработан проект по переводу паспорта здоровья ребенка в электронный формат.

Подчеркивается, что этот документ родители обязательно предоставляют в школу при поступлении в первый класс, что составляет более 380 тыс. детей ежегодно.

"Паспорт здоровья ребенка является ключевым документом, содержащим информацию о профилактических мероприятиях, направленных на укрепление здоровья, предупреждение заболеваний и лечение маленьких пациентов", - отметили в ведомстве.

Также в Минздраве добавили, что ведение этого документа на бумаге нередко приводило к его потере или утере актуальных данных, длительным ожиданиям в очереди в поликлиниках.

Планируемая дата завершения процесса интеграции электронного Паспорта с eGov Mobile – август 2024 года, заявили в министерстве.

Согласно информации сайта "Электронного правительства", копия справки 052-2/у "Паспорт здоровья ребенка" прилагается к заявлению на зачисление ребенка в 1 класс.

В ней указаны аллергоанамнез, перенесенные детские инфекционные заболевания, сведения о госпитализации (включая травмы, операции), сведения о санаторно-курортном (и приравненном к нему) лечении, сведения о наличии профилактических прививок, данные профилактических медицинских осмотров.