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Региональное представительство Euronews откроется в Астане

Опубликовано:

Балаева и Педро Варгас Давид
Аида Балаева и Педро Варгас Давид. Фото: t.me/madenietaqparat

Сегодня министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с председателем совета директоров Euronews Педро Варгасом Давидом. В ходе встречи стороны подписали первый меморандум-намерение о сотрудничестве Казахстана с Euronews.

"Открытие регионального представительства Euronews - большая возможность для комплексного медийного освещения и повышения осведомленности об экономическом, политическом, социальном и культурном развитии Казахстана среди международной аудитории канала", - отметила министр.

С открытием регионального представительства Euronews у казахстанских журналистов появится больше возможностей. На встрече предметно обсудили проведение обучающих тренингов и мастер-классов для повышения квалификации сотрудников отечественных телеканалов, что положительно скажется на профессиональных навыках представителей казахстанских СМИ.

"Переход со стадии обсуждения до стадии подписания меморандума-намерения прошел в короткие сроки, что доказывает заинтересованность и серьезность обеих сторон в плодотворном сотрудничестве. Для нас важно всесторонне поддерживать отечественных журналистов. Для работы мы не только привезем европейских журналистов в Казахстан, но и будем искать таланты и новые лица среди казахстанских СМИ", - заявил Педро Варгас Давид.

Министр культуры и информации заверила, что в Казахстане есть все возможности для создания профессиональной и сильной редакции.

"Сегодня исторический день. Открытие офиса Euronews в Казахстане является важной вехой для страны. Для нас большая честь стать частью важного странового проекта, который поможет Казахстану присутствовать на международной арене медиа пространства",- отметила официальный представитель проекта открытия Euronews в Казахстане Асель Кожакова.

В дальнейшем стороны планируют активное сотрудничество, включая реализацию совместных проектов и инициатив, направленных на развитие медийного сектора и укрепление международного информационного обмена.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2135451-regionalnoe-predstavitelstvo-euronews-otkroetsya-v-astane/

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