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22-летняя девушка пятые сутки не выходит на связь в Павлодаре

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Екатерина Дягелева
Екатерина Дягелева. Фото: предоставлено Ольгой Квитко

22-летняя Екатерина Дягелева пропала 22 июня в Павлодаре. Девушка занимается уборкой квартир. В субботу пришла по одному из адресов, но не задержалась там надолго. Оставив свою сумку, ушла в неизвестном направлении, передает корреспондент NUR.KZ.

Девушка выросла в Павлодарской области, а с 19 лет живет самостоятельно. Забила тревогу о ее пропаже родная тетя. Ольга Квитко воспитывала девочку, поскольку ее мать умерла.

Женщина рассказывает, что в день пропажи Екатерина Дягелева отправилась на работу. Должна была убрать несколько квартир, но появилась лишь по одному из адресов.

"Она оставила в этой квартире, как работодатель сказал, свою сумочку, зарядное устройство от телефона. С собой взяла только ключи от трех квартир, кошелек и телефон. Ушла и все. Квартиры она не убрала, вообще, не вернулась на эту квартиру обратно", - говорит Ольга.

Женщина уверяет, что племянница не могла просто так исчезнуть. Ольга приехала на поиски родственницы в Павлодар из Усть-Каменогорска. Говорит, что несмотря на большое расстояние, с племянницей часто поддерживала связь. А когда та перестала отвечать, появились серьезные переживания.

"Ни разу не было такого, чтобы вот так она потерялась. Один раз было, это было зимой, мы тогда здесь жили зиму в поселке. Телефон у нее был включен, единственное, что она не брала трубку, не отвечала на сообщения. Все. Телефон был в зоне. Она потом утром проснулась, говорит, прости, извини, я живая, здоровая, со мной все нормально, уснула", - поделилась Ольга Квитко.

Женщина обратилась в полицию. Просит всех, кто видел Екатерину, сообщить об этом стражам порядка.

В ДП Павлодарской области ответили, что открыто розыскное дело, ведутся поиски.

Что делать при пропаже человека

Как отмечается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125110-22-letnyaya-devushka-pyatye-sutki-ne-vyhodit-na-svyaz-v-pavlodare/

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