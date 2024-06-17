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"Подвергают детей опасности": родителей на строящейся плотине засняли на видео в Астане

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Дети на плотине в Астане
Дети на плотине в Астане. Кадр из видео: instagram.com/vkurse_astana

В Сети появились кадры, снятые на строящейся водорегулирующей плотине в Астане. На видео - родители, пришедшие туда с маленькими детьми, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет по защите прав детей МП.

В Instagram-профиле vkurse_astana появилось видео, снятое на территории строящейся водорегулирующей плотины в Астане. На месте еще не построены ограждения, кругом строительный мусор и плиты - соответственно, оно крайне опасно для посещения. Однако это не останавливает родителей, пришедших туда вместе со своими детьми.

Поступок взрослых на видео прокомментировали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения.

"Родители должны помнить, что они являются первыми и самыми важными примерами для своих детей. Именно от их поведения и действий зависит, насколько безопасной будет жизнь ребенка.

Недавно в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как родители вместе с детьми посещают запретное место - водорегулирующую плотину в Астане. Это место закрыто для доступа граждан именно из соображений безопасности. Однако некоторые родители игнорируют эти запреты, подвергая своих детей серьезной опасности и тем самым показывая отрицательный пример.

Комитет по охране прав детей настоятельно рекомендует родителям избегать ситуаций и мест, где дети могут оказаться в опасности", - говорится в сообщении Комитета.

Также в комитете напомнили, что недавно в силу вступил закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, закрепляющий обязанность каждого родителя по формированию законопослушного поведения у детей.

Добавим, как ранее рассказывали в акимате столицы, основная цель данной водорегулирующей плотины в Астане - регулирование уровня водной акватории реки в центральной части города в летний и зимний периоды. Также плотина обеспечивает пропуск расчетного максимального расхода паводковых вод реки 703 кубометра в секунду.

При этом технический проход закрыт ради безопасности жителей. Планируется, что строительство объекта завершится в следующем году.

Астанчан призывали не переходить за защитное ограждение и не гулять на территории объекта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2118993-podvergayut-detey-opasnosti-roditeley-na-stroyashcheysya-plotine-zasnyali-na-video-v-astane/

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