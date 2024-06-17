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Кызылординцы активно участвуют в акции "Таза Қазақстан"

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Акция "Таза Қазақстан" в Кызылординской области
Акция "Таза Қазақстан". Фото: акимат Кызылординской области

Республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан", реализуемая по инициативе главы государства, активно продолжается в Кызылординской области, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

В рамках акции активно проводились работы по благоустройству территорий парков, скверов и аллей, очистке их от мусора и посадке деревьев.

Конкурс "Образцовый населенный пункт" акимата Кызылординской области

В соответствии с поручением главы государства "О развитии сельских территорий", среди населенных пунктов области традиционно ежегодно проводится областной конкурс "Образцовый населенный пункт", направленный на чистоту, благоустройство, озеленение.

Конкурс представляет собой уникальный социально-значимый проект, способствующий озеленению родного края, формирование бережного отношения к природе и улучшение экологии.

В 2023 году конкурс проводился 2 раза в весенний и осенний месяцы, из областного бюджета было выделено около 1 млрд тенге.

Победителям конкурса подарили 29 единиц спецтехники, необходимой сельским регионам, – это мусоровозы, дорожный очиститель, землеройщик, погрузочные тракторы, машины-ассенизаторы, грузоперевозчики.

Акция "Таза Қазақстан" в Кызылординской области
Акция "Таза Қазақстан". Фото: акимат Кызылординской области

Впервые в весеннем конкурсе приняли участие 7 районных центров, 24 села, 3 районных центра наградили в номинации "Образцовый районный центр" и 3 села в номинации "Образцовый село", им была вручена специальная коммунальная техника. В осеннем конкурсе были определены победители, отвечающие аналогичным требованиям.

В этом году конкурс продолжился и из областного бюджета выделено 436 млн тенге, на которые будет закуплено 19 единиц техники для вручения победителям конкурса. В настоящее время идет сбор документов населенных пунктов – участников конкурса.

Конкурс проводится в номинациях "Образцовый район", "Образцовое село" и "Образцовый населенный пункт". В номинации "Образцовый населенный пункт" из каждого района определяется 1 населенный пункт – победитель, и им из областного бюджета выдается по 15 млн тенге на финансирование проектов благоустройства. В номинации "Образцовый район" участвуют поселки и города районов, в номинации "Образцовый аул" – опорные и партнерские населенные пункты, в номинации "Образцовый населенный пункт" – населенные пункты, кроме опорных и партнерских поселений.

Конкурс "Лучший двор" акимата города Кызылорда

В Кызылорде традиционно ежегодно проводится конкурс в номинации "Лучший двор".

В прошлом году по результатам конкурса, организованного акиматом города, двор многоквартирного дома №19 по улице Абдрахманова, г. Кызылорда стал победителем в номинации "Лучший двор".

Большой вклад в то, чтобы многоквартирный дом стал победителем в данной номинации, внес житель этого дома, пенсионер Бердыкожа Кенжебаев. Своими силами он посадил во дворе многоэтажного жилого дома около 100 деревьев за последние годы.

Мусороперерабатывающий полигон в городе Кызылорда

К строительству мусорного полигона на территории города Кызылорда привлечен инвестор из Республики Корея.

На сегодняшний день подписан меморандум с южнокорейским инвестором со стороны акимата Кызылординской области и разрабатываются соответствующие документы.

Подписание меморандума с южнокорейским инвестором
Подписание меморандума с южнокорейским инвестором. Фото: акимат Кызылординской области

В строительство завода будет вложено около 8 млрд тенге, после сдачи объекта в эксплуатацию будет отсортировано и переработано 300 тыс. тонн отходов в год.

Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию во II квартале 2025 года.

Учреждение "Қызылорда тазалығы"

Сегодня учреждение "Кызылорда тазылығы", ответственное за чистоту и благоустройство города Кызылорда, работает в две смены. Одновременно на уборку выводятся 75 единиц спецтехники и более 200 рабочих.

За последние 2 года на модернизацию материально-технической базы учреждения выделено 2 млрд 153 млн тенге, на которые приобретена необходимая техника.

Стоит отметить, что в целях поддержки работников коммунальной сферы им предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте и один раз в год выдаются бесплатные путевки в санатории.

Кроме того, что касается озеленения города, в начале текущего года в городе создано коммунальное государственное учреждение "Жасыл Кызылорда", которое проводит работы по благоустройству центральных улиц, скверов, аллей и озеленению города.

Трудовые отряды "Жасыл ел"

Сегодня в регионе в рамках республиканской общенациональной экологической акции "Таза Қазақстан" состоялось торжественное открытие очередного трудового сезона молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел".

В мероприятии приняли участие как трудовая молодежь, так и волонтеры, жители города.

Движение "Жасыл ел" не только вовлекает молодежь в созидательный труд, но и способствует их сплочению вокруг общих идей. При отборе молодежи обращается внимание на то, чтобы дети из социально уязвимых слоев населения проявляли себя, получали дополнительный доход в период каникул.

В рамках проекта "Жасыл ел" в этом году 1871 молодых людей будут обеспечены сезонной работой, трудоустройством, необходимой экипировкой, заработной платой в установленном размере.

Акция "Таза Қазақстан" в Кызылординской области
Акция "Таза Қазақстан". Фото: акимат Кызылординской области

Членами движения проводятся мероприятия по озеленению, очистке территорий от мусора в культурно-досуговых зонах, аллеях, скверах, площадях и парках, расположенных в пределах области.

В рамках сегодняшнего мероприятия около 100 молодых трудящихся провели очистку, покраску, побелку в парке Б. Шукенова г. Кызылорда и внесли свой вклад в республиканскую общенациональную экологическую акцию "Таза Қазақстан".

Общая информация

Стоит отметить, что всего в экологической акции, инициированной главой государства, приняли участие более 191 тысячи волонтеров, общественных деятелей, работников бюджетной сферы и предприятий.

В результате вывезено более 8 тыс. тонн (8426) мусора, очищено 505 скверов и парков населенных пунктов, 225 памятников исторической культуры, 791 социальных объектов, 1130 объектов промышленности и бизнеса, 289 водных объектов, 24 445 дворов и улиц, задействовано около 900 единиц техники, задействовано более 129 тыс. (129 358) посеяны саженцы вяза, тополя и экстерьера, которые приживаются в соответствии с климатом региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2118975-kyzylordincy-aktivno-uchastvuyut-v-akcii-taza-aza-stan/

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