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Астанчанина наказали за выходку у одного из городских ТРЦ

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Разбитое стекло
Разбитое стекло: secret agent mike/Getty Images

Жителя Астаны оштрафовали на более чем 70 тысяч тенге за разбитое стекло автобуса около одного из ТРЦ. В суде мужчина признался в содеянном, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичных судов.

Вчера в Специализированном межрайонном суде по адмправонарушениям Астаны рассмотрено дело в отношении местного жителя по факту умышленного повреждения чужого имущества (часть 1 статьи 147-1 КоАП).

4 июня мужчина, находясь возле ТРЦ "Азия Парк", ударил ладонью переднее лобовое стекло автобуса и разбил его, сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов города.

Свою вину астанчанин признал, ранее подобные правонарушения он не совершал.

Суд оштрафовал его на 20 МРП, то есть на 73 840 тенге.

Постановление не вступило в законную силу.

Согласно части 1 статьи 147-й КоАП, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества влечет штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2112981-astanchanina-nakazali-za-vyhodku-u-odnogo-iz-gorodskih-trc/

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