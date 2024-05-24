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Умерла собака Кабосу, ставшая символом криптовалюты Dogecoin

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Собака Кабосу перед своим изображением
Собака Кабосу перед своим изображением в марте 2024 года. Фото: HILIP FONG/AFP via Getty Images

Собака по кличке Кабосу, ставшая символом мема Doge и криптовалюты Dogecoin, умерла в возрасте 18 лет.

"Утром 24 мая Кабосу перешла в мир иной. Огромное спасибо всем за поддержку на протяжении многих лет", — написала владелица собаки Ацуко Сато в Instagram.

"Я уверена, что Кабосу была самой счастливой собакой в мире. А значит, я — самая счастливая владелица собаки в мире", —  добавила она.

Кабосу, сука японской охотничей породы сиба-ину, страдала от лейкемии и болезни печени.

Воспитательница детского сада из Японии Ацуко Сато взяла Кабосу в 2008 году из щенячьего приюта.

В 2010 году Кабосу стала интернет-сенсацией, после того как на платформах Reddit и Tumblr появилась ее фотография со скрещенными лапами и легкой ухмылкой.

Кабосу стала основой мема Doge — собаки, которая говорит на ломаном английском языке.

В 2021 году мем Doge был продан в качестве невзаимозаменяемого токена (NFT) за 1696,9 ETH (4,2 миллиона долларов). Кабосу также служит лицом (или, если хотите, мордой) криптовалюты Dogecoin, которая изначально была создана в качестве шутки.

В 2013 году американские программисты Билли Маркус и Джексон Палмер запустили сатирическую криптовалюту, чтобы высмеять Биткойн и многие другие криптовалюты, значимость и польза которых часто преувеличивается.

Однако их идея нашла столь широкий отклик, что Dogecoin вошла в десятку крупнейших криптовалют в мире.

Самым знаменитым поклонником Dogecoin был Илон Маск, называвший ее народной криптой. Он даже в шутку поменял на время птичку твиттера на Кабосу, в результате чего стоимость Dogecoin сильно подскочила.

Ацуко Сато сказала тгода, что так привыкла к невероятным событиям вокруг своей собаки, что ничуть не удивилась появлению ее морды в твиттере.

В ноябре прошлого года в парке города Сакура на острове Хонсю был открыт памятник Кабосу и дивану, на котором она любила лежать. Средства на памятник были собраны с помощью краудфандинга.

Ацуко Сато серьезно разбогатела благодаря своей собаке, однако жертвовала крупные суммы на благотворительность.

Сато и сообщество Own The Doge, в частности, пожертвовали миллион долларов международной благотворительной организации Save the Children, защищающей права детей во многих странах мира. Представитель НКО сказал тогда, что это было самое крупное пожертвование в криптовалюте за всю историю организации.

Среди других знаменитостей, поддерживавших Dogecoin, были рэппер Snoop Dogg и басист группы Kiss Джин Симмонс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2106612-umerla-sobaka-kabosu-stavshaya-simvolom-kriptovalyuty-dogecoin/

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