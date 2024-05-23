Съемки исторического проекта "Golden Horde" начнутся осенью 2024 года

Документальный драматический сериал, посвященный жизни старшего сына Чингиз хана, снимут турецкая компания и фонд президентских инициатив "Dara", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт фонда.

Фонд президентских инициатив "Dara" в сотрудничестве с "Karga Seven Pictures" приступил к созданию англоязычного гибридного документального драматического сериала из шести серий, посвященного жизни Жошы хана, старшего сына Чингиз хана.

В сериале будут отражены этапы развития империи Золотой Орды через призму истории жизни Жошы хана.

Продюсером сериала выступит "Karga Seven Pictures" под руководством креативного директора Эмре Шахина. Производство планируется начать осенью 2024 года в Казахстане и Турции.

Эмре Шахин. Фото: daraqory.kz

"Karga Seven Pictures" принадлежат такие масштабные исторические документальные драмы, как "Восход империи: Османская империя" и "Завет: История Моисея" для Netflix, которые вошли в топ-10 сериалов более чем в 90 странах мира.

"История жизни Жошы хана невероятно эпична, она, безусловно, представит большой интерес для зрительской аудитории всего мира. Для нас большая честь сотрудничать с фондом "Dara" по реализации этого масштабного исторического проекта", - отмечает креативный директор "Karga Seven Pictures" Эмре Шахин.

В 2024 году исполнится 800 лет со дня образования Улуса Жошы. Исторический документальный проект, посвященный этой знаковой дате, показывает многовековые корни нашей государственности.

Рассчитанная на массовую аудиторию докудрама будет способствовать популяризации отечественной истории, осознанию великой истории казахского народа, повышению интереса к Казахстану со стороны международной аудитории.