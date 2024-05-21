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"Помогите Амиру обрести детство": алматинка собирает 5 млн тенге на лечение сына в Китае

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Амир с мамой
Амир с мамой. Фото: из личного архива

Трехлетний Амир из Алматы - долгожданный ребенок в семье. Но счастье омрачилось тем, что мальчик отставал в развитии, а проведенное обследование показало, что у ребенка ДЦП, передает NUR.KZ.

"Беременность проходила легко, все скрининги были в норме, мы с нетерпением ждали встречи. А затем были тяжелые роды, дальше - экстренное кесарево… и, казалось бы, все осталось позади, но родовая травма омрачила всю нашу радость.

Амир постоянно кричал, не спал, и до сих пор очень плохо спит. Вот уже с двух месяцев мы начали замечать, что что-то не так, развитие отстает. Начали лечение незамедлительно, но задержка только увеличивалась. И вот, в 11 месяцев прозвучал страшный диагноз - ДЦП", - говорит мама мальчика Милена Кабдрахман.

Так началась борьба за будущее сына, поездки на реабилитации, обследования, анализы, приемы врачей, лекарства и занятия. Амир - очень сильный и жизнерадостный мальчик несмотря ни на что, но ДЦП отбирает его детство, говорит мама.

Он плохо сидит, не ходит, не разговаривает, но при этом он активный и любознательный. Родители верят: у него есть шанс на нормальную жизнь.

"Постоянные обследования, лечения и реабилитации вынуждают нас просить о помощи. Амир уже был на лечении в разных городах Казахстана, Турции и России. Китай долгое время был закрыт, но мы получили приглашение в клинику не так давно и верим, что в Китае нашему сыну смогут помочь встать на ножки и сделать первые шаги.

Но самостоятельно оплатить реабилитацию нашей семье не под силу. Для поездки на реабилитацию нам необходимо собрать 5 000 000 тенге. Своими силами мы собрали 1 500 000 тенге, но остаток к сбору еще слишком велик. Пожалуйста, помогите Амиру обрести счастливое полноценное детство", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400430267590716

Карта привязана к номеру: +77053184788, Милена Кабдрахман, мама

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2104104-pomogite-amiru-obresti-detstvo-almatinka-sobiraet-5-mln-tenge-na-lechenie-syna-v-kitae/

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