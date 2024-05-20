От 300 тыс. до миллиона тенге с каждого: алматинцы массово пожаловались на СТО

Жители Алматы пожаловались на владельца станции техобслуживания. Они заявили, что отдали свои авто на ремонт, но машины не только не починили, с них еще и сняли детали, передает сайт телеканала КТК.

Жители Алматы обвинили владельца СТО в мошенничестве - по их словам, они заплатили деньги за ремонт своих авто, но машины не только не починили, с них еще и сняли детали. При этом некоторые клиенты уверяют, что им так и не вернули их автомобили.

По информации телеканала, с каждого человека владелец СТО брал от 300 тысяч до миллиона тенге.

"14 декабря внес предоплату 300 тысяч тенге, загнал машину. Закупил необходимые запчасти. Привез, сдал машину. Срок был такой: "Три недели меня не беспокойте, машин много. Через три недели я вам позвоню, машина будет готова". В подарок обещал химчистку, полировку. Машина в данный момент стоит здесь. Якобы на СТО. Но я ее не нашел. Вся территория закрыта. Машины в данный момент нет моей", - говорит один из клиентов станции.

По их словам, владелец СТО с каждым заключил договор и просил аванс. Некоторые машины простаивают возле СТО годами - с одного из авто сняли бампер, фары и колеса, от иномарки остался только кузов и сидения в салоне.

Объявление о ремонте машин пожаловавшие на СТО алматинцы находили в интернете. По их словам, потерпевших может быть больше.

"Я не понимаю, почему они к вам обращаются. Мы оплату получаем. Мы 100% работу делаем. Больше ничего не могу сказать", - заявил владелец станции техобслуживания.

Происходящее прокомментировали в полиции.

"По факту мошенничества в настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела. В настоящее время проводится допрос всех потерпевших. А их на сегодняшний день 10 человек", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Источник: КТК

Добавим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается: