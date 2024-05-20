Огромный дуб упал на дом: в акимате Алматы прокомментировали ситуацию

В управлении экологии акимата Алматы прокомментировали ситуацию с упавшим на дом старым дубом. Огромное дерево рухнуло на крышу частного дома в Медеуском районе, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в управлении экологии и окружающей среды, правила содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы не распространяются на зеленые насаждения, произрастающие на участках государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территориях республиканского и местного значения, территориях индивидуального жилого дома и на дачных участках.

"В этой связи, спил, вырубка или вывоз аварийных деревьев, находящихся на частной территории, производится за счет частных средств. Однако, учитывая обстоятельства произошедшего, акимат Медеуского района окажет содействие жильцам дома по устранению упавшего дерева", - сообщили в управлении.

Между тем, отмечается, что в 2022 году была принята специальная программа по поэтапной обрезке и замене на молодые саженцы аварийных деревьев, количество которых составляет 84 тысячи. Программа рассчитана на 2022-2026 годы.

В прошлом году за счет сноса 17 тысяч аварийных деревьев проведены работы по компенсационной посадке 173 тысяч деревьев и кустарников.

"Дополнительно сообщаем, что на 2024 год районными акиматами запланирована вырубка 16 925 аварийных деревьев и кустарников. Администраторами по вырубке аварийных деревьев являются аппараты акимов районов города Алматы.

В этой связи, с вопросами по вырубке аварийных деревьев, представляющих угрозу падения и произрастающих на землях общего пользования, необходимо обращаться в районные акиматы посредством Общественной приемной Open Almaty либо на портале eOtinish", - рассказали в акимате города.

Напомним, ранее сообщалось, что столетний дуб упал на крышу жилого дома. В результате никто не пострадал, а жители дома рассказали о произошедшем.