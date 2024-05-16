Брат с сестрой пропали в Семее: найдено тело девушки

16-летний парень и его 18-летняя сестра пропали в Семее - их искали полицейские, спасатели и волонтеры. В ходе поисков обнаружили тело девушки, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как отметили в ведомстве, по заявлению жителя города Семей о безвестном исчезновении детей, 16 и 18 лет, на поиски пропавших был поднят семейский гарнизон полиции.

Поисковые мероприятия проводятся с привлечением сил и средств Нацгвардии, полиции, спасателей, волонтеров, а также неравнодушных граждан.

Накануне, 15 мая, в воде около профилактория "Строитель" было обнаружено тело 18-летней пропавшей.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.

Тем временем поиски несовершеннолетнего мальчика продолжаются.

"Приношу свои искренние соболезнования родным и близким", - заявил начальник ДП области Абай Бекторе Султан.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.