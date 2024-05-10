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Чудотворную икону Пресвятой Богородицы "Целительница" привезут в Алматы

Опубликовано:

Золотые купола церкви
Церковь. Иллюстративное фото: Pixabay

Алматы с 18 по 21 мая посетит чудотворная икона Божией Матери "Целительница", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы Православной церкви Казахстана Александра.

Как сообщает пресс-служба церкви, с 18 по 21 мая город Алматы посетит чудотворная икона Божией Матери "Целительница".

"18 и 20-21 мая чудотворная икона "Целительница" будет находиться в Иверско-Серафимовском монастыре по адресу: улица Латифа Хамиди, 30, угол ул.Жангельдина и ул. Ашимбаева.

19 мая святыня будет пребывать в Никольском соборе по адресу: улица Байтурсынова, 56/5", — говорится в сообщении.

Доступ свободный — с 8:00 до 21:00.

Отмечается, что старинный образ Царицы Небесной, прославленный многочисленными явлениями силы Божией, пребывает в Алексеевском женском монастыре Москвы.

"Поклониться святыне, испросить у Пресвятой Девы Марии душевного и физического здоровья, помолиться об исцелении родных и близких в обитель стекаются паломники из разных стран мира.

Впервые за всю историю своего существования чудотворная икона покинула Алексеевский монастырь, дабы совершить путешествие в пределы Казахстана – чтобы и здесь обрадовать верующий народ великой милостью Пресвятой Богородицы, даровать людям через прикосновение к святыне освобождение от недугов, утешение в скорбях, избавление от житейских невзгод", — говорится в сообщении церкви.

Икона
Икона. Фото: пресс-служба главы Православной церкви Казахстана Александра

Сообщается, что на иконе, которая посетит Казахстан, изображено чудо исцеления Пресвятой Богородицей тяжко болящего человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2098472-chudotvornuyu-ikonu-presvyatoy-bogorodicy-celitelnica-privezut-v-almaty/

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