Чудотворную икону Пресвятой Богородицы "Целительница" привезут в Алматы
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Алматы с 18 по 21 мая посетит чудотворная икона Божией Матери "Целительница", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы Православной церкви Казахстана Александра.
Как сообщает пресс-служба церкви, с 18 по 21 мая город Алматы посетит чудотворная икона Божией Матери "Целительница".
"18 и 20-21 мая чудотворная икона "Целительница" будет находиться в Иверско-Серафимовском монастыре по адресу: улица Латифа Хамиди, 30, угол ул.Жангельдина и ул. Ашимбаева.
19 мая святыня будет пребывать в Никольском соборе по адресу: улица Байтурсынова, 56/5", — говорится в сообщении.
Доступ свободный — с 8:00 до 21:00.
Отмечается, что старинный образ Царицы Небесной, прославленный многочисленными явлениями силы Божией, пребывает в Алексеевском женском монастыре Москвы.
"Поклониться святыне, испросить у Пресвятой Девы Марии душевного и физического здоровья, помолиться об исцелении родных и близких в обитель стекаются паломники из разных стран мира.
Впервые за всю историю своего существования чудотворная икона покинула Алексеевский монастырь, дабы совершить путешествие в пределы Казахстана – чтобы и здесь обрадовать верующий народ великой милостью Пресвятой Богородицы, даровать людям через прикосновение к святыне освобождение от недугов, утешение в скорбях, избавление от житейских невзгод", — говорится в сообщении церкви.
Сообщается, что на иконе, которая посетит Казахстан, изображено чудо исцеления Пресвятой Богородицей тяжко болящего человека.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2098472-chudotvornuyu-ikonu-presvyatoy-bogorodicy-celitelnica-privezut-v-almaty/