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Ребенок умер в детском саду в Акмолинской области

Опубликовано:

Рука от куклы лежит на траве
Иллюстративное фото: Rosmarie Wirz / Getty Images

В детском саду Акмолинской области умер ребенок - в полиции прокомментировали произошедшую трагедию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Инцидент произошел сегодня 6 мая.

"По факту смерти малолетнего ребенка в одном из детских садиков Бурабайского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства выясняются", - сообщили в полиции Акмолинской области.

Сегодня также сообщалось, что в Акмолинской области погиб 16-летний подросток. Трагедия произошла в Бурабае во время экскурсии. В полиции сообщили, что несовершеннолетний, взяв на прокат велосипед, совершил столкновение с деревом. От полученных травм скончался на месте происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2097194-rebenok-umer-v-detskom-sadu-v-akmolinskoy-oblasti/

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