"Сделали операцию – произошел откат": мальчику из Петропавловска диагностировали аутизм

5-летний Алихан - средний ребенок в семье из Петропавловска. Он рос активным и улыбчивым, редко болел, но некоторые моменты насторожили родителей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Алихан рос активным ребенком, всегда улыбался, но не откликался на свое имя. Мы проходили всех специалистов в положенное время, получили все прививки. Алихан болел редко. Начал говорить "мама", "папа", "айран", но игрался всегда один, с определенными игрушками яркого цвета. Все игрушки всегда пробовал на вкус.

Когда ему исполнился 1 год 10 месяцев, играя, он прищемил дверью средний палец. Была сделана операция по удалению ногтевого канала под общим наркозом.

После этого произошел откат, ребенок перестал говорить, начал бояться всего нового, громких звуков. Перестал улыбаться, избегал людей, начал уходить в себя, перестал обращать внимание на окружающих", - говорит мама мальчика, Инкар Кайролла.

Родители забили тревогу, начали обходить специалистов. Сдали все анализы, сделали УЗИ головного мозга, шеи, прошли ЭЭГ и начали наблюдаться у невропатолога на постоянной основе. Посещали коррекционные центры, лежали в НЦДР. В результате мальчику поставили диагноз "аутизм".

Сейчас Алихан наблюдается у невропатолога, гастроэнтеролога, гематолога и генетика. Он не говорит, не понимает обращенную речь. Результатов от занятий мало, считает мама: ребенку нужен толчок.

"Мы приняли решение пересадить ему стволовые клетки в Грузии. Отправили все необходимые документы, анализы и заключение врачей. Клиника выслала нам приглашение. Но сумма операции оказалась для нашей семьи неподъемной: 14 900 долларов - 6 650 000 тенге.

Три миллиона уже удалось собрать. У нас очень мало времени: помогите, пожалуйста, оплатить операцию нашему сыну… мы верим, что это еще один шаг к здоровому и счастливому детству Алихана", - заключила Инкар.

Реквизиты:

Kaspi: 4400430226535356, Инкар К., мама

Instagram: @inkar_kairolla