Умер потомок Абай - журналист Балтабек Ерсалимов
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В Минкультуры сообщили о кончине известного казахстанского краеведа, журналиста, филолога, внучатого племянника Абая Балтабека Ерсалимова, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
В Telegram-канале министерства культуры и информации указано, что Ерсалимов являлся заслуженным деятелем, почетным жителем Семея и Абайского района.
Ему было 86 лет.
Балтабев Ерсалимов родился 28 февраля 1938 года в городе Семей ВКО.
Являлся членом Союза журналистов Казахстана, был удостоен медалей "Еңбек ардагері", "Тыңға 50 жыл", ордена "Құрмет".
Ерсалимов внес значительный вклад в изучение произведений великого Абая, а также в популяризацию произведений Шакарима, Мухтара Ауезова.
Был ответственным редактором сборника "Абайдың ақын шәкірттері", выпущенного в 1993 году.
В министерстве выразили соболезнования родным Ерсалимова.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2096591-umer-potomok-abay-zhurnalist-baltabek-ersalimov/