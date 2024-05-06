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Умер потомок Абай - журналист Балтабек Ерсалимов

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Балтабек Ерсалимов
Балтабек Ерсалимов. Фото: t.me/madenietaqparat

В Минкультуры сообщили о кончине известного казахстанского краеведа, журналиста, филолога, внучатого племянника Абая Балтабека Ерсалимова, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В Telegram-канале министерства культуры и информации указано, что Ерсалимов являлся заслуженным деятелем, почетным жителем Семея и Абайского района.

Ему было 86 лет.

Балтабев Ерсалимов родился 28 февраля 1938 года в городе Семей ВКО.

Являлся членом Союза журналистов Казахстана, был удостоен медалей "Еңбек ардагері", "Тыңға 50 жыл", ордена "Құрмет".

Ерсалимов внес значительный вклад в изучение произведений великого Абая, а также в популяризацию произведений Шакарима, Мухтара Ауезова.

Был ответственным редактором сборника "Абайдың ақын шәкірттері", выпущенного в 1993 году.

В министерстве выразили соболезнования родным Ерсалимова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2096591-umer-potomok-abay-zhurnalist-baltabek-ersalimov/

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