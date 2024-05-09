"И мы стреляли, и в нас стреляли": 98-летний ветеран из Алматы рассказал, как боролся за Победу

Штурм городов, свист пуль над головой и гибель боевых товарищей. Таков был путь ветерана ВОВ Александра Степановича Журавлева к Победе, передает корреспондент NUR.KZ.

На войну Александр Степанович Журавлев ушел 17-летнем парнем. Уроженец Алтайского края только начал учебу в Новосибирске, как пришла повестка. Парня, как и других юношей, отправили сначала в специальное училище.

"Но через два месяца обучение уже прекратили. Нужны были люди на передовой. Это был 1943 год. Меня отправили на Карельский фронт, где я был телефонистом. Но там все быстро прошло, мы выполнили боевые задачи.

Финны отдали нам Карелию. Но жертв все равно было много. Я тогда много своих друзей потерял, тяжело было с этим справиться", – делится воспоминаниями Александр Степанович.

Александр Степанович Журавлев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Тогда ветеран впервые ощутил, что значит потерять друга, и впервые понял, как близко он сам был к гибели.

"Я телефонистом был, мы протягивали связь. Тогда были катушки с проводом, который надо разматывать. Мы прокладываем, а они прорывают. Надо бежать, ремонтировать.

И вот ты чинишь, а они по тебе стреляют, убить хотят. Мы обычно по двое ходили. Один наблюдает, а я ремонтирую. Мне повезло, меня пули почему-то обходили стороной. Другим так не повезло", – с грустью говорит ветеран.

Александр Степанович Журавлев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

После ветерана перебросили на Первый Украинский фронт. Участвовал он и в боях в Польше, а именно в городе Кракове. Тогда Александр Степанович был уже разведчиком-артиллеристом.

"У меня были стереотруба, бинокль, телескоп разведчика. Мы были в наблюдательном пункте вместе с пехотой. Мы налаживали связь, обнаруживали цели и сообщали огневым. А они уже из пушек-гаубица 152-мм стреляли туда, уничтожали цели.

Мы молодые были. Мне было 18 лет, а война закончилась - мне и 20 лет не было. Мы не думали о том, что страшно. Нам молодым лишь бы "Вперед" да "В бой". Думали только, что делать надо, что требуют, и выполнять, что приказывают. Юнцы же совсем. А вот взрослые – да. У них дома жены, дети, они за себя боялись", – говорит Александр Степанович.

Александр Степанович Журавлев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В апреле 1944 года повернули на немецкую территорию, вспоминает ветеран, и пошли к Берлину. 30 апреля часть, в которой служил Александр Степанович, была расположена перед самым Берлином.

"А уже 1-2 мая мы были в Берлине. Там шли уличные бои, но я-то разведчик, не пехотинец. Мне командир сказал, что уличные бои – это дело пехоты, а у нас другая работа. Мы дальше поехали на Дрезден, поехали с боем. И мы стреляли, и в нас стреляли, и жертвы были с двух сторон.

Александр Степанович Журавлев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Долго шла стрельба, очень долго… А потом мы с "Катюшами" и прочим спустились с горки прямо на них. Они так испугались и сбежали. Когда мы вошли в Дрезден, врага уже не было", – рассказывает ветеран.

В следующую неделю часть Александра Степановича перегруппировалась в Чехословакию и участвовала в штурме Праги. Тогда и наступило 9 мая…

Александр Степанович Журавлев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Мы дремали, а я тогда привык уже спать под "огонь" пушек и остального. Проснулся от того, что огонь утих. И тут все закричали: "Победа! Победа!". Все прыгают, вещи кидают в разные стороны, обнимаются. Смотрю, у всех лица красные, щеки красные от радости", – вспоминает с улыбкой ветеран войны.

Сейчас на груди Александра Степановича блестят медали "За боевые заслуги", "За взятие Берлина", "За взятие Праги" и множество других наград. И даже после Великой Отечественной войны ветеран еще пять лет прослужил в армии. А затем уже вернулся к учебе.

Медали Александра Степановича Журавлева. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Окончил с отличием политехникум, а после и Томский строительный институт по специальности "инженер-строитель". Тогда и женился. С супругой Марией Николаевной они 16 лет прожили в Норильске, где Александр Степанович трудился начальником управления по строительству жилья и культсоцбыта, а его супруга – учителем математики. Затем семья переехала в Алматы.

"Мы с моей супругой в браке уже 66 лет. У нас уже и серебряная, и золотая, и брильянтовая свадьба была. У нас дочь, внуки и правнучка – полный набор, так сказать.

На здоровье не жалуюсь. Внимания много получаю, особенно сейчас. Многие приходили уже поздравляли с 9 мая", – рассказывает Александр Степанович.

Александр Степанович Журавлев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Застал одно из множеств таких поздравлений и корреспондент NUR.KZ. Во время интервью сказать слова благодарности пришли военнослужащие управления по делам обороны Бостандыкского района.

Готовится ветеран и к своему предстоящему дню рождения. "Цифра красивая", – говорит Александр Степанович. 30 мая ветерану исполнится 99 лет.