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Массовую гибель раков обнаружили в водосбросном канале в Мангистау (видео)

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Раки
Раки. Иллюстративное фото: Global Images Ukraine/Getty Images

Житель Актау обнаружил мертвых раков в водосбросном канале от ТЭЦ-1 до местного пляжа. По предварительной версии, раков в канал выбросили, возможно, уже мертвых, передает Lada.kz.

Житель Актау, который обнаружил скопление раков, утверждает в видеоролике, что кадры были сняты 2 мая. Однако, как сообщает местное издание, мертвые членистоногие были в водосбросном канале и 3 мая.

Очевидец предположил, что мертвых раков в канал подкинули.

"Приморский, канал прямо посередине Приморского. Такая гора раков. Не знаю, они лежали, умирали по ходу, или кто-то их выбросил тут. Смотрите, сколько их", - говорит автор в видео.

На инцидент отреагировали в местном управлении рыбной инспекции - и к месту происшествия были направлены специалисты.

"В настоящее время наш сотрудник работает на месте происшествия. Выводы и результаты можно делать позже. Это водосбросный канал. Морская насосная на ТЭЦ-1 забирает воду для охлаждения турбин и прочих нужд в районе дамбы, и потом без загрязнения эта вода должна сливаться по данному каналу обратно в Каспий", - объяснили специалисты управления рыбной инспекции Мангистауской области.

Сообщается, что на место происшествия также выехали специалисты Департамента экологии Мангистауской области. Они возьмут пробы воды и проверят ее на загрязняющие вещества.

По предварительной версии, раков в канал выбросили, возможно, уже мертвых. Так, по мнению жителей Приморского, могут поступать легальные или не легальные рыбаки, для которых раки являются побочным продуктом ловли.

Издание сообщает, что продажа раков в период с 1 апреля по 15 июня является незаконной. Предусмотрен административный штраф по статье 383 части 3.

Добавим, что согласно ч. 3 ст. 383 КоАП РК грубое нарушение правил рыболовства, за исключением любительского (спортивного) рыболовства, в запрещенные сроки, запрещенными орудиями или способами, в запрещенных местах, а также правил осуществления других видов пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства - в размере шестидесяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства - в размере двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей, с конфискацией предметов и (или) орудия административного правонарушения или без таковой.

Ранее сообщалось, что туши 79 мертвых тюленей нашли на берегу Каспия в Мангистау. Они находились в разложившемся состоянии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2095703-massovuyu-gibel-rakov-obnaruzhili-v-vodosbrosnom-kanale-v-mangistau-video/

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