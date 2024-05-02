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Туристы застряли на горе в Туркестанской области (видео)

Опубликовано:

Спасатели
Спасатели. Фото: instagram.com/turkistan_tjd

В Туркестанской области туристам понадобилась помощь спасателей - три человека взобрались на гору, но не смогли спуститься самостоятельно, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Как сообщается на официальной Instagram-странице Департамента по ЧС Туркестанской области, инцидент произошел в селе Каскасу.

"Двое мужчин и женщина поднялись на 2800 км над уровнем моря и не смогли самостоятельно спуститься. Спасатели бросились к ним на помощь, поднялись на вершину и спустили людей", - говорится в сообщении ДЧС.

Никому из туристов медицинская помощь не понадобилась.

Ранее помощь спасателей понадобилась также туристам в горах Алматы - один из мужчин скатился вниз по склону, а второй не смог спуститься самостоятельно. Спасатели спустили их вниз и передали медикам.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК рекомендуется:

  • не ходите в горы в одиночку;
  • не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
  • основную часть похода выполняйте до обеда;
  • не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
  • прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", – подчеркивают специалисты.

При походе в горы необходимо также:

  • рассчитывать свои физические возможности;
  • учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
  • в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).

Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2094353-turisty-zastryali-na-gore-v-turkestanskoy-oblasti-video/

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