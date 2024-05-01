День единства народа Казахстана: граждане рассказали, что объединяет жителей нашей страны

Опрос граждан касательно Дня единства народа Казахстана провели на платформе eGov mobile - свыше 27 тыс. человек рассказали, что объединяет казахстанцев, передает NUR.KZ.

Данный опрос провели в период с 26 по 29 апреля 2024 года. В нем приняли участие 27 340 человек разных национальностей со всех регионов страны.

Как показал опрос 93,4% казахстанцев считают важным сохранение национального единства в стране.

"В оценках респондентов единство в обществе способствует укреплению социальных связей, повышению доверия и поддержки между людьми, а также эффективному преодолению различных вызовов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый пятый казахстанец считает "Путь Абая" Мухтара Ауэзова и "Слова назидания" Абая консолидирующими нацию произведениями.

Среди других литературных произведений, объединяющих казахстанцев отмечаются "Кочевники" Есенберлина, "Кел балалар оқылық…" Алтынсарина, "Казахские народные сказки", а также произведения Пушкина.

Однако абсолютными лидерами в списке произведений являются "Путь Абая" и "Слова назидания" Абая, что демонстрирует высокую актуальность идей великого мыслителя Абая для современного общества.

Самым популярным блюдом, объединяющим казахстанцев за праздничным столом, является мясо по-казахски (бешбармак) (39,7%). Данное блюдо является лидером вне зависимости этнических принадлежностей респондентов.

Как оказалось, бешбармак более популярен среди мужчин (39,9%), русских (45,4%), жителей сельской местности (41,2%) и людей старше 61 лет (44,9%).

Такие блюда как баурсаки и курт наиболее популярны в кругу молодежи в возрасте 18-29 лет.

А люди среднего и предпенсионного возраста также в качестве любимых блюд выделяют куырдак и плов.