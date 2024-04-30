"Пройден огромный путь": алматинка просит помощи на реабилитацию дочери с ДЦП

9-летняя Султана из Алматы страдает ДЦП гиперкинетической формы. Родители борются за здоровье дочери, занимаясь ее реабилитацией. Но девочке нужна дорогостоящая операция, передает NUR.KZ.

Кроме ДЦП Султане диагностировали сколиоз, кифоз, вальгус, спастический вывих левого бедра и задержку психоречевого развития.

"Султана родилась здоровым ребенком. Через три недели у нее поднялся билирубин, три дня ребенок находился под лампой, на пятый день нас выписали домой.

До пяти месяцев Султана росла и развивалась как обычный ребенок. В пять месяцев дочери стало плохо - и нас положили в больницу для обследования. Тогда и поставили этот страшный диагноз. Очень больно и страшно, когда ребенок, который только начал жить, болен таким страшным заболеванием. Но мы не сдаемся.

Все наши силы и возможности направлены на лечение и реабилитацию нашей доченьки. Регулярно проходим реабилитацию, курсы массажа, ЛФК, медикаментозное лечение, курсы остеопата. На постоянной основе наблюдаемся у невролога. За почти 10 лет пройден огромный путь. Мы упорно работаем и боремся за каждое движение нашей дочери", - рассказывает мама девочки, Асель Нурдинова.

Занятия дали результат: Султана слаба, но держит голову, интеллект сохранен. Однако у девочки сильная спастика, которая причиняет ей боль.

Но есть возможность избавиться от спастики и расслабить мышцы, проведя фибротомию поврежденных мышц на всех проблемных сегментах. Такую операцию готовы провести специалисты из города Винницы в Украине.

"В данный момент наша семья испытывает финансовые трудности. Кроме Султаны у меня еще трое несовершеннолетних детей. Я работаю, но все финансовые ресурсы идут на ежедневное восстановление здоровья Султаны. Я обращаюсь к неравнодушным людям, которые могут оказать финансовую помощь в оплате обследования и проведении операции", - сообщила Асель.

Стоимость операции составляет 4000 долларов - 1 786 000 тенге.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 7025 8194

Halyk: 4405 6397 4931 2813

ASSEL NURDINOVA

Контактный номер мамы: +7 707 172 21 97

Instagram: @help-sultana