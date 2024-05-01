Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Знакомство "как в кино" и любовь на службе: интернациональные семьи из Алматы о своих историях

Опубликовано:

Андрей и Амина
Андрей и Амина. Фото: из личного архива

Татарские и еврейские танцы, кавказские и русские песни. В атмосфере национального и культурного разнообразия алматинцы Андрей и Амина растят двоих сыновей, передает корреспондент NUR.KZ.

Ингушка по отцу и татарка по матери - Амина родилась в интернациональной семье. С раннего детства девушка с нетерпением ждала Сабантуй и очень любила ингушские свадьбы. Культурным и национальным разнообразием в семье Амины всегда гордились. За тем, чтобы не забывались традиции, следило и старшее поколение.

"Бабушка всегда на сцене пела татарские народные песни, а дедушка участвовал в национальной борьбе, "куряш" называется. Со стороны отца всегда были разные религиозные традиции и обычаи соблюдены", - вспоминает Амина.

В студенческие годы девушка переехала из Павлодара в Алматы, где познакомилась со своим мужем. Амину пригласили на съемки фильма, чтобы сыграть роль подруги главной героини, где она и познакомилась со своим будущем мужем Андреем.

"Мы с ним играли вместе в эпизодах. На съемках нас поставили влюбленной парой студентов. Это тоже отчасти повлияло на нас. Потому что нам нужно было за ручки держаться, вместе стоять, изображать влюбленных.

С первого же дня мы ним подружились, начали общаться. После мы были в общей компании друзей, вместе гуляли, ходили в горы. Но однажды мне пришлось вернуться в Павлодар", - рассказывает девушка.

Но расстояние не стало преградой для молодых людей. Скорее, напротив, разлука укрепила чувства обоих. Поэтому девушка решила вернуться в Алматы. Тогда Андрей и Амина стали парой, а уже через четыре месяца парень сделал предложение.

Андрей и Амина
Андрей и Амина: из личного архива

"Было соблюдено татарское сватовство. Мой муж приехал в мой родной город Павлодар и попросил у моих родителей и бабушки благословение. У татар так положено – в первую очередь надо спросить разрешение.

А из традиций с его стороны, которые были соблюдены, - на меня надели платок и поднесли свечу. Это был своего рода обряд "передачи" меня супругу", - делится воспоминаниями Амина.

А после свадьбы Андрей принял мусульманство. Недавно супруги решили сделать никах и сыграть свадьбу по татарским обрядам. Но это еще в планах. Сейчас супруги заняты заботой о младшем сыне, которому всего три месяца. А старшему – два года.

Андрей и Амина с сыном
Андрей и Амина с сыном. Фото: из личного архива

"Старшего зовут Искандер, а младшего мы назвали Тагир. Мы решили, что, когда дети подрастут и будут получать удостоверение, они уже сами выберут национальность. На самом деле, кто они будут по документам, для нас не столь важно. Но мы стараемся, чтобы дети с рождения знали и русские обычаи, традиции, и еврейские, и татарские", - говорит Амина.

В доме Андрея и Амины часто звучат татарские и кавказские песни. Их сменяют еврейские мотивы. Под них дети и супруги танцуют и поют. Помимо этого, Андрей и Амина не забывают про традиции и обычаи, зачастую сами выступая инициаторами различных национальных праздников.

"Например, старшему сыну мы делали тусау кесу. Это как у казахов, когда путы режут. У татар тоже есть такая традиция. А когда недавно родился второй сын, мы проводили исем кушу. Это имянаречение.

Обряд исем кушу
Обряд исем кушу. Фото: из личного архива

Приходит мулла и шепчет имя новорожденному на ушко три раза. У нас вместе муллы это сделал мой муж. Мы позвали гостей, зарезали двух баранов, раздали мясо нуждающимся. Таким образом привносим в нашу жизнь и жизнь детей наши традиции", - отмечает Амина.

Приобщают к национальной культуре супруги и в ассамблее народа Казахстана в Алматы. Амина руководит татарским отделением, а Андрей помогает там с хореографией.

Супруги отмечают, что и раньше всей душой любили день единства народа Казахстана. А сейчас, когда они сами выступают организаторами праздника, этот день стал для них еще дороже и ценнее.

***

Любовь на службе: полицейские из Алматы рассказали о своей интернациональной семье

Также свою историю знакомства рассказали Марина и Аскар Жангожановы. Девушка по национальности русская, а ее супруг – казах. Оба трудятся в рядах полиции.

Семья Жангожановых
Семья Жангожановых. Фото: из личного архива

"В браке мы уже 12 лет. Мы познакомились с мужем на учебе. Это было прохождение первоначальных курсов, чтобы в дальнейшем поступить в полицию. Они длились три месяца. Там мы встретились с моим будущем мужем. Познакомились, пообщались, понравились друг другу, можно сказать, сразу. Но мы общались как друзья", - делится воспоминаниями Марина.

Но недолго, с улыбкой рассказывает девушка. Уже через два месяца знакомства Аскар сделал возлюбленной предложение руки и сердца, на которое Марина ответила согласием.

Семья Жангожановых
Семья Жангожановых. Фото: из личного архива

Вспомнили сегодня супруги и день своей свадьбы. Она была богата на национальные традиции и обряды. Сватовство и сырга салу сменялись выкупом и беташаром. Но ни сами супруги, ни родственники никогда не делились на национальности, отмечает Марина.

Напротив, стороны жениха и невесты приняли культурные различия с большим вниманием, трепетом и интересом. А после свадьбы в жизни молодоженов началась новая глава с семейной жизнью и службой в полиции.

"Профессию мне и моему мужу посоветовали родственники. У меня тетя работала в департаменте полиции, в МВД. Вышла на заслуженный отдых. А у мужа бабушка работала в органах.

Марина Жангожанова
Марина Жангожанова. Фото: из личного архива

Мой супруг в полиции с 2010 года, а я с 2011. Я работаю оператором "102" в Центре оперативного управления ДП Алматы, принимаю вызовы от граждан. В моей работе мы много общаемся с людьми, успокаиваем их, даем советы, выступаем как психологи. Мне нравится помогать людям", - отмечает Марина.

Это же в своей работе любит и супруг Марины. Аскар трудится инспектором дорожной полиции Жетысуского района Алматы. И если у Марины график посменный, то у Аскара ситуация иная.

Аскар Жангожанов
Аскар Жангожанов. Фото: из личного архива

"Это очень сложно, мы с нетерпением ждем выходных мужа. Потому что муж у нас постоянно на работе, в основном, в ночную смену. И мы с детьми очень ждем выходные, чтобы провести их всей семьей.

Но это служба и его долг, поэтому, конечно, я отношусь с понимаем. Выходные мы чаще всего проводим на природе, выезжаем за город или на дачу. Очень любим проводить выходные на свежем воздухе", - рассказывает Марина.

Семья Жангожановых
Семья Жангожановых. Фото: из личного архива

К слову, у супругов четверо детей. Старшей дочери десять лет, а девочки-двойняшки учатся во втором классе. Младшему сыну - три года. Их супруги стараются приобщать к национальным традициям папы и мамы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2093168-znakomstvo-kak-v-kino-i-lyubov-na-sluzhbe-internacionalnye-semi-iz-almaty-o-svoih-istoriyah/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.