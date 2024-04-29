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Благодатный огонь доставят из Иерусалима в Алматы

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Прибытие Благодатного огня
Прибытие Благодатного огня. Фото: Православная церковь Казахстана

Благодатный огонь привезут из Иерусалима в Алматы в пасхальное воскресенье - он будет доставлен в Вознесенский кафедральный собор, передает NUR.KZ со ссылкой на Православную церковь Казахстана.

5 мая текущего года православные христиане будут отмечать Пасху (праздник Светлого Христова Воскресения). Прибытие Благодатного огня из храма Гроба Господня в Казахстан планируется в пасхальное воскресенье в 17:00.

"Те, кто не успеют в этот день на богослужение к 17 часам, смогут взять огонь ближайшие 7 дней. Все лампады на светлой седмице (неделя после праздника Пасхи) в соборе затепливаются от Благодатного огня", - говорится в сообщении.

В преддверии праздника к казахстанцам обратился глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

"Многие годы радость празднования Светлого Христова Воскресения усугубляется принесением в храмы Казахстанского Митрополичьего округа священного Огня от Гроба Господня из Иерусалима. Всякий раз в кафедральных соборах Астаны и Алматы возжигаются свечи и затепливаются лампады от иерусалимского священного пламени, и затем этот пасхальный свет распространяется по всей нашей стране. В храмах и домах сияет Благодатный огонь как символ Божественного присутствия в нашей жизни, как символ горячей веры, как символ великой надежды на просвещение человеческого рода светом Христовой Истины", - сказал он.

По информации РИА Новости, праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) - главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник.

Пасха отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния.

Это древнейший праздник христианской церкви, который был установлен и праздновался уже в апостольское время. Древняя церковь под именем Пасхи соединяла два воспоминания - о страданиях и о Воскресении Христа - и посвящала ее празднованию дни, предшествующие Воскресению и последующие за ним.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2092922-blagodatnyy-ogon-dostavyat-iz-ierusalima-v-almaty/

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