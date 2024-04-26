Общенациональный телемарафон "Біз біргеміз" запустят в преддверии Дня единства народа Казахстана
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Впервые в преддверии Дня единства народа Казахстана в прямом эфире 10 республиканских телеканалов пройдет общенациональный телемарафон "Біз біргеміз".
Общенациональный телемарафон "Біз біргеміз" стартует 30 апреля 2024 года в 17:00 и будет идти до 22:00.
Главные герои телемарафона – простые казахстанцы, проявившие в трудные дни мужество и отвагу. Рискуя собственным здоровьем и жизнью, они с честью выполнили свой служебный и гражданский долг.
Это – спасатели, медики, военнослужащие, волонтеры, предприниматели, а также другие жители регионов, ставшие реальным олицетворением единства и сплоченности нашего народа.
Пятичасовой прямой эфир телеканалов «Qazaqstan», «Хабар», «Jibek Joly», «Евразия», «КТК», «31 арна», «Atameken Business», «Astana TV», «Almaty TV» и «7 канал» будет посвящен реальным историям людей: душещипательным рассказам очевидцев, комментариям непосредственных участников событий, пострадавшим от паводков, и репортажам журналистов.
Рассказы очевидцев будут дополнены отчетами официальных лиц о ликвидации последствий паводков и восстановительных работах в регионах, принимаемых государством мерах по обеспечению жильем, возмещению материального ущерба, восстановлению инфраструктуры и др.
Прямое подключение будет организовано из 8 регионов: Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Жамбылской областей.
Онлайн-трансляция будет вестись на официальных сайтах телеканалов, страницах в Facebook и YouTube, а также на Telegram-канале марафона.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2091647-obshchenacionalnyy-telemarafon-b-z-b-rgem-z-zapustyat-v-preddverii-dnya-edinstva-naroda-kazahstana/