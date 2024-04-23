Несколько микрорайонов Алматы временно останутся без воды

Жителей некоторых микрорайонов Алматы предупреждают об ограничении в подаче воды из-за профилактических работ на сетях водоснабжения, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

Как сообщается на сайте предприятия, с 00:05 25 апреля до 06:00 26 апреля будут проводиться плановые профилактические работы на объектах и сетях водоснабжения по замене запорной арматуры и промывке резервуаров чистой воды.

В этой связи временно будет ограничена подача воды по следующим адресам:

микрорайоны Орбита 1-4,

микрорайон Таугуль 3,

микрорайоны Мамыр 1-7,

в контурах улиц Саина-Жандосова-Яссауи-Шаляпина, Яссауи-Шаляпина-Ашимова-Абая.

В "Алматы Су" пояснили, что своевременное выполнение работ позволит обеспечить потребителей указанных участков качественным и стабильным водоснабжением.

"На объекты образования будет осуществлен подвоз воды автоцистернами. Для жителей будет курсировать водовоз, график и схема маршрута будет указана на сайте almatysu.kz.

Просим с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам", - говорится в сообщении компании.

Отметим, согласно информации на официальном сайте компании, "Алматы Су" - государственное коммунальное предприятие Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, созданное постановлением акимата в 2008 году.

"Алматы Су" занимается предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения в южной столице.

Добавим, что ранее в Антикоре сообщали о задержании заместителя гендиректора "Алматы Су". Его подозревают в получении взятки в 75 млн тенге.