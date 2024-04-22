Зараженные опасным вирусом семена томатов пытались завезти в Астану

Госинспекторы по карантину растений в Астане обнаружили вирусы в завезенных семенах томатов и в срезах цветов. Зараженную продукцию сожгли в печи, передает NUR.KZ со ссылкой на комитет Минсельхоза.

По данным Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК, в ходе карантинного фитосанитарного контроля на ФКП "ЖД Астана" государственные инспекторы по карантину растений выявили опасный карантинный объект – вирус коричневой морщинистости плодов томата – на семенах томатов в количестве 108 мест 2700 штук, запакованных в бумажные пакеты. Их завезли в Казахстан из России.

"Ввоз зараженной продукции на территорию столицы был запрещен и в последующем была уничтожена (продукция – прим. ред.) путем сжигания в специализированной печи на территории "НТП Kazecotech", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вирус коричневой морщинистости плодов томата (тобамовирус, ToBRFV) сохраняется на семенах и легко передается контактным способом. Серьезный риск он предоставляет для продукции семейства пасленовых, так как способен погубить до 80% урожая. Однако данный вредитель не представляет угрозы для здоровья человека.

"По вышеуказанному факту был составлен административный материал на собственника продукции согласно пункту 1 части 2 статьи 400 Кодекса об административных правонарушениях и наложен штраф на сумму 103 376 тенге – 40 МРП", – добавили специалисты.

Госинспектор. Фото: Минсельхоз РК

Также были сожжены 1320 срезов роз, хризантем и гипсофилов из Кении, зараженных западным цветочным трипсом.

Согласно той же статье были составлены административные материалы и наложены штрафы на собственников продукции на общую сумму 251 056 тенге.

Как объяснили специалисты, западный цветочный трипс повреждает более 250 видов растений. Вредитель питается соком растительных клеток, из-за чего ухудшается качество продукции и снижается урожайность.

"При массовом распространении карантинного объекта вызывает массовое увядание и гибель растения. Кроме того, вредитель является еще и переносчиком опасного вируса томата. Следует отметить, что вредитель не представляет угрозы для здоровья человека", – объяснили в комитете госинспекции.

Напомним, в середине января в Караганде сожгли больше 4 тысяч роз, привезенных из Эквадора, в цветах тогда также выявили западный цветочный трипс.

Согласно части 2 статьи 400 КоАП РК, нарушение законодательства РК в области карантина растений при ввозе, внутригосударственных перевозках и при реализации подкарантинной продукции, совершенное в виде:

ввоза на территорию Республики Казахстан и при внутригосударственных перевозках подкарантинной продукции, а также транспортных средств, зараженных карантинными объектами и чужеродными видами; нарушения запретов или ограничений на ввоз подкарантинной продукции в Республику Казахстан; реализации зараженной карантинными объектами подкарантинной продукции; переадресовки подкарантинной продукции, вывезенной из карантинной зоны Республики Казахстан, в пути следования; транспортировки клещей, нематод и живых насекомых, ввозимых в научно-исследовательских целях одновременно с зерновыми, зернобобовыми, кормовыми, масличными, техническими культурами и продуктами их переработки, плодами, овощами, фруктами и картофелем, посадочным или семенным материалом, срезами живых цветов и горшечных растений, древесными, упаковочными и крепежными материалами; нарушения запретов или ограничений на вывоз зараженной карантинными объектами подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны, –

влечет штраф: