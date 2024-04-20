"Кристаллы" на берегу озера Бурабай восхитили казахстанцев (видео)

В Сети появились кадры, снятые на территории парка "Бурабай" в Акмолинской области. На завораживающе красивых кадрах видны "кристаллы" на берегу озера, передает NUR.KZ.

В официальном Instagram-профиле государственного природного парка "Бурабай" появилось видео, на котором запечатлены "кристаллы" у берега озера.

Публикации собрала восхищенные комментарии казахстанцев.

"Какая красота", – говорит одна из пользовательниц Сети.

Отметим, по информации на официальном сайте парка, государственный национальный природный парк "Бурабай" расположен на севере Казахстана на территории Акмолинской области.

"Бурабай" широко известен как географический пункт с оригинальной, редко встречающейся на земле природой. Поверхность урочища Бурабай представляет собой невысокую горную местность, входящую в состав Казахского мелкосопочника.