450 тысяч тенге за купальник: сколько тратят модели фитнес-бикини на дорогое хобби (фото)

Купальники, туфли, специальный грим, а еще перелеты и взносы. Модели фитнес-бикини рассказали, сколько они тратят на выступлениях и как приходят в бодибилдинг, передает корреспондент NUR.KZ.

Аиша Каипова – всемирно известная казахстанская модель фитнес-бикини. 24-летняя спортсменка имеет титулы вице-чемпионки "Арнольд Классик Европа", вице-чемпионки мира, абсолютной чемпионки Алматы и Казахстана, является мастером спорта по бодибилдингу, а также абсолютной чемпионкой Франции и Средней Азии.

Аиша Каипова. Фото: из личного архива

В ее карьере больше 30 выступлений. Но началась история модели фитнес-бикини с… буллинга от сверстников и ожирения второй степени. Такой вердикт вынесли 14-летней Аише. Тогда, рассказывает девушка, ей удалось сбросить почти 40 кг, похудев с 85 до 47 кг.

"Но в какой-то момент меня упрекнули тем, что я "плоская". И меня это задело. Я осознала, что худое тело – это все же не то. Я была в поисках себя. Занималась йогой, плаванием, после начала заниматься кроссфитом.

И мне очень это понравилось. Я заметила, что у меня растут силовые показатели, появился аппетит. За счет этого я стала оформляться по пропорциям – и они оказались очень классными", – делится воспоминаниями Аиша.

После девушка пришла в тренажерный зал – это была любовь с первого взгляда. Аиша стала углубленно изучать темы питания и построения тела. После девушка делилась результатами в соцсетях и получила большой отклик от подписчиков. Тогда Аиша обучилась на тренера и постоянно повышала квалификацию.

Вместе с тем в 2018 году девушка впервые выступила на турнире моделей фитнес-бикини – и в 18 лет стала абсолютной чемпионкой среди юниоров в Алматы, и в том же году получила этот титул и во взрослой категории. Уже в 21 год во время турнира во Франции Аиша стала самой молодой обладательницей карты профессионала в своей федерации. Но, имея множество наград и титулов, Аиша стремится покорять новые вершины.

Аиша Каипова. Фото: из личного архива

"В любом виде спорта самый топ – это Олимпийские игры. В нашем виде спорта топ – это "Мистер Олимпия". Просто выступать для меня не имело такого смысла: мне захотелось задаться более глобальной целью. На данный момент моя цель – это получение квалификации на "Мистер Олимпия", – говорит спортсменка.

Чаще всего подготовка к турниру у моделей фитнес-бикини включает трехмесячный набор мышечной массы. Затем идут два месяца работы над качеством – ведь вместе с мышцами "нарастает" и жир. Не менее важны 7-10 дней перед соревнованиями – их называют подводкой к турниру.

"Думаю, многие слышали о "сливе воды" перед турниром. Существует такой механизм в нашем организме как диурез. Его мы разгоняем с помощью увеличения количества выпиваемой воды. Таким образом, почки привыкают пропускать через себя определенный объем жидкости, после чего, ближе к турниру (за 2-3 дня), мы урезаем количество воды. Тем временем почки продолжают работать в том же духе.

Так и добиваются подобного эффекта. В совокупности все действия, с учетом четко рассчитанной загрузки углеводами и дозированием солью, дадут эффект наполненности. Кожа будет максимально "облегать" по мышцам, создавая эффект сочных форм", – делится секретами Аиша.

Аиша Каипова. Фото: из личного архива

Но все эти старания может просто перечеркнуть неудачно выбранный купальник или грим, отмечает Аиша. Последний нужен, чтобы создать для всех участниц равные условия. Не секрет, что на светлой коже рельеф мышц виден хуже. К слову, нанесение грима обходится в среднем в 70 тысяч тенге. Также не менее важно грамотно подобрать макияж и прическу под свой образ.

"Нужно учитывать, что ты выступаешь на сцене, где есть свет софитов. Макияж должен быть ярким и выразительным, но не превращаться в цирк. Важно подобрать тон кожи лица. Он не должен быть один в один с тоном грима. Но голова не должна выглядеть "отдельным государством" от тела.

У нас на соревнованиях не оценивается, сколько ты весишь, сколько сантиметров ягодицы, какой купальник. Оценивается общее впечатление. Задача в том, чтобы каждая составляющая сделала образ максимально выигрышным", – делится Аиша.

Тщательно модели подбирают украшения и туфли. За неправильно подобранную обувь, к слову, могут и дисквалифицировать. Что касается купальников – здесь широкий выбор моделей и ценовой диапазон. У Аиши они в среднем стоят по 250 тысяч тенге. А недавно спортсменка заказала себе купальник американского бренда за 450 тысяч тенге. Он стал самым дорогим в коллекции девушки.

Спросил наш корреспондент и о том, сколько можно заработать будучи моделью фитнес-бикини. Здесь Аиша с улыбкой отвечает, что ее занятие – это очень дорогое хобби. На любительских соревнованиях зачастую даже нет призового фонда.

Денежные призы есть у профессионалов, но обычно выигрыш только окупает поездку на соревнование, но никак не всю подготовку. На этом не заработать, но можно наработать имя и статус, а еще получить сотрудничество с брендами и заинтересовать спонсоров, заключила Аиша.

Об искусстве строительства тела рассказала и фит-модель Зарина Журсунова. Девушка много лет занималась танцами, а после увлеклась тренажерным залом. В итоге любовь к сцене и бодибилдингу объединили выступления в категории фит-модели.

Зарина Журсунова. Фото: из личного архива

Три года назад в свой день рождения девушка написала тренеру с полной решимостью узнать, на что способно ее тело, вспоминает Зарина. После кропотливой подготовки девушка впервые выступила на чемпионате страны в 2021 году.

"Я тогда заняла шестое место. Для первого опыта это было отлично. Первый год был для меня подготовительным. Было много выездных соревнований, я ездила по городам Казахстана. Дальше, поверив в себя, я стала участвовать в международных соревнованиях.

Я участвовала в Кубке Евразии и на чемпионате Центральной Азии, где я вошла в тройку призеров. Запоминающееся для меня выступление было на "Арнольд Классик" в Мадриде, где я заняла третье место", – делится воспоминаниями Зарина.

Зарина Журсунова. Фото: из личного архива

Фит-модели живут от сезона к сезону, с улыбкой рассказывает Зарина. Это весенние и осенние выступления. А вот в межсезонье можно позволить себе чуть больше. И даже съесть немного сладостей.

"Но нет такого, что мы едим все подряд и становимся большими. Мы чуть более расслаблены в плане физической нагрузки и питания, но в то же время каждый уважающий себя спортсмен, который работает годами, старается держаться в форме. Ведь ты лицо этого спорта.

Зарина Журсунова. Фото: из личного архива

Период сушки более строгий. Ты собираешь всю волю в кулак. Все, что ты себе позволял, уходит на второй план. Продуктовая корзина максимально чистится. В моем случае это осознанный выбор. Поэтому срывы меня не преследуют. Но после соревнований наступает читмил – и в это время я могу себе позволить все сладости, которые желала, но в разумных пределах. В душе я все-таки сладкоежка", – рассказывает Зарина.

Что касается тренировок – у Зарины они каждый день и занимают по 2-3 часа. Девушка просыпается в 05:30, чтобы успеть в тренажерный зал, а после – на работу. Зарина трудится координатором спортивных продаж.

Но такая нагрузка не является ношей или каторгой, если ты любишь то, что делаешь, и идешь к своей цели, отмечает девушка. Выступлений Зарина ждет больше, чем любой другой праздник. Подготовке она уделяет много сил и времени, чтобы создать неповторимый, утонченный образ.

Зарина Журсунова. Фото: из личного архива

"В категории фит-модель складывается общая картина из двух раундов: в купальниках и платьях. В купальниках оценивается мышечное строение, позирование, подача и полный образ, то есть лицо, укладка.

Должна быть утонченная картина, пропорциональное соотношение ног с телом, узкая талия, наполненные круглые ягодицы – то есть строение "песочные часы". А в раунде платьев уже смотрят на наш артистизм, подачу, насколько уверенно мы преподносим себя и, опять же, образ", – рассказывает Зарина.

Здесь девушке помогают ее артистизм и любовь к сцене. Она из тех, кто на каждом выступлении выкладывается на все 100%. И на нарядах не экономит.

"Конечно, если девушка только начинает и решает себя попробовать, то можно купить платье и купальник за 250-300 тысяч тенге. Но часто суммы выше и доходят до 2 млн тенге. Самый дорогой мой наряд стоил 1,5 млн тенге за платье и купальник.

Цена складывается из качества, лекал, страз, которые использовали. К тому же, это полностью ручная работа. Да, это дорого, но я ценю чужой труд. Плюс это эксклюзив. Думаю, что оно того стоило", – отмечает девушка.

Помимо этого, в расходы фит-модели можно отнести услуги тренера, оплату за регистрацию на соревновании, грим, макияж, укладку. А если чемпионат выездной, то заплатить нужно за перелет и проживание.